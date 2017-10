‘Están dejando morir a estadounidenses en Puerto Rico’

Una mujer de avanzada edad en Puerto Rico se encuentra desamparada mientras que el cuerpo de su esposo se llena de úlceras y moretones debido a que sufre de Parkinson. Otra mujer está en riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria debido al moho que ha infestado su recámara con el techo destruido.Estas imágenes son de los voluntarios estadounidenses en la devastada isla, quienes trabajan con la Federación Americana de Maestros. El sindicato ha enviado a 40 enfermeras a Puerto Rico, donde el desastre natural ocasionado por el huracán María y la negligencia de la administración de Trump han creado un ambiente propicio para la muerte, la enfermedad y la decadencia a lo largo de una isla habitada por 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses.“Este desastre es la causa de la negligencia por parte del gobierno federal”, según dijo el presidente del sindicato, Randi Weingarten, a Newsweek. “Es por eso que esto es una tragedia. Para que el presidente Trump diga que están a salvo es cruel y se está cometiendo una abstención de responsabilidad”.Los puertorriqueños luchan por sobrevivir con semejante fracaso. La mujer de avanzada edad, de unos 70 años, cuida de sus nietos al mismo tiempo que intenta aliviar a su esposo, quien está en silla de ruedas, del dolor. La pareja vive en Yabuca, en la orilla sureste de Puerto Rico, y espera reunirse pronto con su familia en Estados Unidos.Él tiene úlceras en su espalada y en sus pies, y ella apenas lo puede levantar”, dijo Maureen Upton, practicante de enfermería por 12 años, a Newsweek. “Ella estaba llorando. No sabía lo que iba a hacer”.Misty Richards, una enfermera certificada de Oregon que se ofreció como voluntaria con el sindicato de maestros, le preocupa que haya un lento incremento en los decesos, ya que a las personas en las comunidades rurales les hacen faltas medicinas y alimentos.Aquellos con dinero y con los recursos para salir de la isla pueden irse al territorio continental de Estados Unidos, pero no todos son tan afortunados. A manera que estos pudientes ciudadanos abandonan toda esa destrucción, quedan menos personas en la comunidad para ayudar a aquellos que no tienen nada creando una fuga de recursos, dijo Richards.“Desearía poder decir que esto no es un sistema socioeconómico de castas, pero lo es en lo absoluto”, dijo Richards a Newsweek. “Estos puertorriqueños están siendo tratados como si fueran desechables. Es inhumano”.‘Las cosas empeorarán antes de que mejoren’En la isla, las familias están vaciando sus cuentas de ahorro y se están quedando sin recursos. Profesionistas del cuidado de la salud advierten que las enfermedades en la isla se incrementarán con el agua estancada y la falta de medidas sanitarias.“La tormenta acarreó con estiércol de las fincas hacia las ciudades, lo cual arruinó los depósitos de agua potable”, dijo Upton. “Yo estuve en el Cuerpo de Paz hace 30 años, y esto me recuerda a un país subdesarrollado. Creo que serán varios años de recuperación. Las cosas no están mejorando”.A manera que los ciudadanos trabajan para limpiar los escombros y abrir las carreteras, sufren en veces raspones y cortadas. Las heridas abiertas se infectan con el agua sucia, dijo Upton a Newsweek. Con el agua potable tan limitada en algunos municipios, los ciudadanos intentan arreglar su propio sistema improvisado de plomería. Las pompas para sacar el agua de las ciudades están descompuestas, por lo que el agua se queda estancada, atrayendo a más mosquitos con la humedad. (Con información de Newsweek)

