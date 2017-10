Fabrica empresa condones para 60 tamaños diferentes

Usualmente, los hombres se quejan de los condones, de que son incómodos, que disminuyen la sensación y no les quedan bien.Un reciente estudio federal encontró que sólo una tercera parte de los estadounidenses los usan.Actualmente, los cambios realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y grupos de estándares industriales han abierto la puerta a los condones que equivalen a un traje a la medida.Una empresa que tiene su sede en Boston ha empezado a vender condones en 60 tamaños, en una combinación de 10 largos y nueve circunferencias.¿Este avance mejorará el atractivo de los condones, que es el único método de control natal que protege en contra de la mayoría de las enfermedades que son transmitidas sexualmente?Expertos en salud pública no están seguros de ello.En el 2013, la Fundación Bill y Melinda Gates organizaron una competencia para fabricar condones más cómodos, aunque no ha salido ninguno al mercado.Los que son comercializados bajo la marca ONE Perfect Fit, miden de 4.9 a 9.4 pulgadas de largo y tienen una circunferencia de 3.5 a 5 pulgadas.La medida estándar usualmente es de 6.7 a 8.3 pulgadas de largo y tienen de 3.9 a 4.5 pulgadas de circunferencia.“Si los hombres compraban anteriormente un condón pequeño y era demasiado grande, debe haber sido una horrible experiencia para ellos”, comentó el dueño de ONE.En unas cuantas horas que se pusieron a la venta, los clientes ordenaron condones en los 60 tamaños que ahora están disponibles.

