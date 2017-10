Mueren custodios en intento de fuga en prisión de EU

Dos empleados de una prisión murieron y otras 14 personas resultaron lesionadas el jueves cuando internos de la Institución Correccional Pasquotank situada en Carolina del Norte, intentaron escapar.El intento de fuga ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, cuando los internos le prendieron fuego a la planta tratadora de agua de la prisión.Hasta el jueves no se sabía si los muertos o lesionados fueron debido al fuego o por otras causas, aunque los paramédicos reportaron que por lo menos un oficial había sido “golpeado en múltiples ocasiones con un martillo”, de acuerdo al periódico The Charlotte Observer.En las primeras horas de este viernes, tres empleados de la prisión permanecen hospitalizados en estado grave, otros siete fueron atendidos y dados de alta, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Pública a través de un boletín de prensa.Cuatro internos fueron atendidos de lesiones.La prisión, que tenía 729 internos hasta el jueves, fue cerrada, ya que hay escuelas cerca de allí.A las 5:18, el Departamento de Seguridad Pública anunció en Twitter que la situación estaba bajo control y posteriormente, oficiales señalaron que nadie pudo escapar.“Se realizaron tres conteos y se confirmó que no falta ningún interno”, dijo el departamento a través de Twitter.La información sobre cuántos internos estuvieron involucrados en el intento de escape no estuvo disponible el jueves por la tarde, y no se sabe si ya les fincaron cargos.El Departamento de Seguridad Pública y la Oficina del Sheriff del Condado Pasquotank no respondieron a la solicitud que se les hizo para que proporcionaran información sobre este incidente.El Departamento de Policía de Ciudad Elizabeth y un portavoz de la prisión también se rehusaron comentar sobre el tema.“Había un caos allí”, le comentó el sheriff Randy Cartwright a The Virginian Pilot. “Acabamos de retomar el control”.

