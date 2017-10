Una de las frustraciones de Trump son los medios: John Kelly

Washington— John Kelly, jefe de gabinete del presidente Donald Trump, compareció este jueves por sorpresa ante los periodistas en la Casa Blanca y negó que los tuits del magnate compliquen su labor, escribió la agencia EFE.Además, sostuvo que una de las principales frustraciones del republicano es el trato que recibe de la prensa."Una de sus frustraciones son ustedes (...). No todos ustedes, pero muchos sí", afirmó Kelly a los periodistas.También aseguró que, a menos que algo cambie, no va a renunciar ni piensa que lo vayan a despedir, en medio de rumores al respecto."No voy a renunciar hoy (...). Y acabo de hablar con el presidente y no creo que me despidan hoy", comentó el general retirado en su primera comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca desde que asumió en agosto pasado el cargo."Y no estoy tan frustrado en este trabajo para estar pensando en irme”.No obstante, tras décadas de carrera militar a sus espaldas y unos meses al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Kelly admitió que ser el jefe de gabinete de Trump es "el trabajo más difícil" que ha tenido y también, en su opinión, el "más importante".El mandatario arremetió esta semana contra informaciones publicadas, entre otros, por The Washington Post y Vanity Fair, acerca de que Kelly estaba a punto de abandonar la Casa Blanca, frustrado por el comportamiento del presidente y las divisiones internas.A través de Twitter, Trump subrayó que son noticias falsas y que Kelly está haciendo un trabajo fantástico para él y para el país.Cabe recordar que este miércoles, Trump sugirió que puede ser apropiado penalizar a las cadenas de televisión por todas las noticias falsas que han divulgado recientemente, al acusar al canal NBC de inventar una historia sobre su posición ante el arsenal nuclear del país.Es francamente repugnante que la prensa pueda escribir lo que quiera escribir", declaró también Trump desde el Despacho Oval junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.Durante su campaña electoral, Trump acusó a los principales periódicos y canales de televisión del país de mentir para tratar de perjudicarlo.Las críticas han continuado desde la Casa Blanca y Trump ha llegado a calificar a la prensa de ser "el enemigo del pueblo".

