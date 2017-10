Asciende a 31 cifra de muertos por incendios en California

Sonoma, California– Cuadrillas de rescate con perros empezaron hoy la búsqueda de cadáveres en partes de California devastadas por los incendios forestales, y en algunos casos recurrieron a los números de serie estampados en implantes médicos para identificar los restos localizados entre ruinas chamuscadas.Muchas de las llamas aún ardían fuera de control, en incendios que abarcaban más de 777 kilómetros cuadrados (300 millas cuadradas), un área equivalente a la de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.El pronóstico de fuertes vientos y aire seco amenaza con atizar los incendios, que han dejado hasta el momento 31 muertos.Algunos de los lugares históricos más frecuentados por los turistas en el estado, como la ciudad de Sonoma y Calistoga, en Napa Valley, eran pueblos fantasmas, y los bomberos intentaban frenar el avance de las flamas.Calistoga, famosa por sus vinos y fuentes termales, estaba desierta el jueves salvo por la presencia de decenas de bomberos en las calles.La alcaldesa Chris Canning advirtió que los incendios se estaban acercando y que los 5 mil habitantes de la ciudad debían atender la orden de desalojo.“Esta es una evacuación obligatoria. Su presencia en Calistoga no es bienvenida si no son personal de emergencias”, señaló Canning durante una conferencia de prensa. Explicó que los bomberos necesitan concentrarse en el combate a los incendios y no tienen tiempo para salvar personas.Algunos habitantes, al partir, dejaron galletas para los bomberos y mensajes de “por favor, salven nuestro hogar”.El jefe de la policía del condado Sonoma, Robert Giordiano, dijo que los agentes continuaban investigando cientos de reportes de personas desaparecidos, y que los equipos de recuperación comenzarían a efectuar búsquedas específicas de residentes en sus últimos domicilios conocidos.

