Reglas automotrices del TLC afectarían a EU

Washington- La propuesta de la Administración Trump de fijar un 50 por ciento de contenido estadounidense y 85 por ciento de contenido regional para la producción automotriz en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) provocaría la pérdida de 24 mil empleos en EU.Según un nuevo estudio patrocinado por la Asociación de Equipo de Fabricantes de Motores y Equipo (MEMA, en inglés), la propuesta de una nueva regla de origen -que se espera que EU presente el viernes en la Cuarta Ronda de negociación- no generará empleo en EU sino al revés."Cambios en el valor del contenido regional, el requisito de contenido de EU, cambios arancelarios y reglas de rastreo, pueden tener un impacto negativo en los empleos automotrices en EU", dijo hoy la asociación que representa a buena parte de la industria de los fabricantes de autopartes en EU.El estudio de MEMA fue llevado a cabo por The Boston Consulting Group y en el también se prevé que si el TLC desapareciera -y se comerciara bajo los aranceles de la Organización Mundial Comercio (OMC)- esto provocaría una pérdida también de entre 25 mil y 50 mil empleos en EU."Hasta 24 mil empleos pudieran ser impactados, perdidos (por la propuesta de la regla de origen de EU) si empezamos a incrementar el costo de los productos" dijo ayer Xavier Mosquet, un socio senior en el Boston Consulting Group, que llevó a cabo el estudio encargado por MEMA.Aunque el estudio está enfocado en la industria de las autopartes -en las que más de 870 mil personas están empleadas en EU- pero las propias compañías automotrices en ese País alzaron ayer la voz de alarma sobre la propuesta de la nueva regla de origen que Trump busca presentar."La idea de la regla de origen es inviable e impracticable. Francamente no pienso que haya vehículos que pudieran cumplir con la regla. No pienso que exista un vehículo en el continente de América del Norte que pueda cumplirla", dijo Charles Uthus, vicepresidente de política internacional del Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC) que representa a Ford, Chrysler y General Motors.Desde el inicio de la negociación en agosto, la industria del sector automotriz en EU ha hecho patente su oposición a una modificación drástica de la regla de origen pero apenas este miércoles, el Secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, había dicho que las automotrices se adaptarían.Revelada la semana pasada por "Inside US Trade", aún no existe un texto oficial sobre la propuesta de regla de origen de EU, pero la idea de exigir el 50 por ciento de contenido estadounidense en autos es algo que no está contemplado en un bloque comercial pues se tiende a privilegiar contenido regional.

