Critica Eminem a Donald en video de rap

El rapero Eminem arremetió contra el presidente de EU, Donald Trump, en un video presentado el martes en los Premios BET de hip hop, acusa al mandatario de racismo, hipocresía y falta de respeto a los excombatientes a lo largo de casi cinco minutos de rap estilo libre.Además, criticó fuertemente a Trump por su respuesta ante la reciente violencia registrada en Charlottesville, Virginia, la devastación del huracán María en Puerto Rico y la masacre en Las Vegas.El video titulado ‘La Tormenta’ se filmó en Detroit como parte de la tradición de los Premios BET en la cual los raperos tratan de lucirse en grupo con sus versos.En su presentación como solista, Eminem menciona a Colin Kaepernick (“Esto es por Colin/arriba el puño”), Barack Obama, Hillary Clinton y Stephen K. Bannon. Aludió a diversos enfrentamientos políticos de Trump, incluyendo la referencia al senador John McCain (“A menso que sea prisionero de guerra torturado y golpeado/porque para él no vales nada/porque no le gusta que capturen a sus héroes de guerra).Kaerpernick expresó vía Twitter su apoyo con un emoji con el puño en alto.“Y cualquier fan mío/que lo apoye a él/estoy dibujando una raya en la arena/y si no te puedes decidir/quién te cae mejor y estás dividido/sobre junto a quién debes estar/yo con esto decido por ti”, rapea Eminem, antes de levantar el dedo medio ante la cámara.

