Busca EU diluir fortaleza del TLCAN

La Administración Trump ha perfeccionado su estrategia para rehacer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), proponiendo una serie de maneras específicas de diluir la fuerza del pacto y reducir su influencia en las empresas, publicó el diario The Wall Street Journal.El diario dijo que funcionarios de comercio de Estados Unidos han hecho que el tema sea claro en los últimos días, lo que provocó una reacción de México y Canadá y de grupos empresariales en los tres países, arrojando nueva incertidumbre sobre las conversaciones, que se reanudan hoy en Washington.Una disposición diseñada con ese objetivo es una cláusula de "extinción" que obligaría al TLC a expirar en cinco años a menos que los tres países actúen para renovarlo, señaló una fuente con conocimiento del plan.Otras propuestas, afirmó la fuente, debilitarían o eliminarían los mecanismos destinados a resolver las disputas entre los tres países y frenar las amenazas y sanciones unilaterales que frecuentemente mancillaban los lazos comerciales en años anteriores.Ninguna de las propuestas de Estados Unidos alteraría las condiciones comerciales específicas que han impulsado la integración comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, como el comercio libre de impuestos a través de las fronteras. Pero la incertidumbre que introducen sobre la aplicación y la duración probablemente los haría menos atractivos para las empresas, indicaron grupos empresariales, destacó el diario.La Administración quiere "cambiar los incentivos a desincentivos", y "crear más incertidumbre y reticencia para que los negocios de Estados Unidos inviertan en México", señaló un asesor de comercio exterior de la Administración que ha discutido las conversaciones del TLC con los funcionarios."Ellos quieren cambiar la toma de decisiones en torno a la subcontratación y la deslocalización de la inversión".Emily Davis, vocera del representante comercial Robert Lighthizer, quien ha presentado el plan del Gobierno a las partes interesadas, declinó comentar sobre las propuestas.En cuanto a los mecanismos de disputa, la Administración estadounidense quiere debilitar una disposición que otorga a las empresas privadas el derecho a demandar a los Gobiernos. Con ello se pretendía brindar mayor seguridad a las empresas al invertir en un país extranjero, en particular en México, donde podrían no tener confianza en que el sistema legal local protegería sus derechos de propiedad.Los grupos empresariales dicen que Estados Unidos planea, particularmente la cláusula de extinción y la que debilita "el sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados", que haría más difícil para los ejecutivos planificar la inversión transfronteriza que alimenta cadenas de suministro regionales que el TLC ha alentado y que, dicen, ha aumentado la eficiencia y la competitividad de la economía estadounidense.El diario mencionó que los defensores de esas propuestas no están en desacuerdo "dicen que es precisamente el punto.Las disposiciones del TLC que Trump quiere revisar han "reducido la prima de riesgo para la subcontratación", dijo Lori Wallach, un experto en comercio del grupo de vigilancia del consumidor Public Citizen, y un crítico de TLC desde hace mucho tiempo. "Esto trata de cambiar los términos y los incentivos".

