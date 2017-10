‘Levantarán dreamers la economía de su país'

Washington— Los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños y que hoy no cuentan con permiso de residencia contribuirían al crecimiento económico de México o Centroamérica si es que son deportados o regresan a esos países, dijo ayer el congresista republicano Steve King.“Quizás lo mejor que podríamos hacer por nuestros vecinos del sur es devolverles su talento y restaurar la ley y el orden”, dijo el representante de Iowa.King se opone a la existencia del programa establecido por el expresidente Barack Obama que suspende las deportaciones y otorga permisos de trabajo a unos 800 mil jóvenes inmigrantes, también conocidos como “dreamers”. Muchos de los legisladores que están en favor de que estos inmigrantes se queden en Estados Unidos dicen que este es el único país al que consideran su hogar.El presidente Donald Trump ordenó cancelar paulatinamente el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y ha pedido al Congreso que presenten una propuesta antes de seis meses, cuando los permisos de trabajo bajo el plan comienzan a expirar.Líderes de ambas cámaras dicen que ellos quieren una solución legislativa para extender las protecciones de deportación, pero los prospectos son inciertos. Trump dijo el domingo a líderes del Congreso que sus prioridades migratorias deben de ser acatadas a cambio de la extensión de protecciones.King, conservador de línea dura en inmigración, dijo que el presidente está usando al programa para jóvenes inmigrantes como ficha de negociación para lograr las prioridades que anunció el fin de semana.“Creo que esto es peligroso porque nosotros podríamos terminar con una amnistía y con él como alguien que no cumplió su promesa”, dijo King.“Yo estoy en favor de restaurar el respeto por la ley y no es posible recompensar quienes quebrantan la ley y la vez restaurar el respeto por la ley”.King comparó a los jóvenes inmigrantes acogidos al DACA con los voluntarios de Peace Corps. Dijo que ellos “regresarían a casa tras haber sido recibido educación gratuita en Estados Unidos y regresarían a casa sabiendo cómo es un país que funciona casi correctamente”.“¿Qué es lo que harían 700 mil dreamers en sus países de origen? Sería un gran empujón para el desarrollo económico de México y Centroamérica”, puntualizó.

