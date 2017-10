Reta Donald a Tillerson a comparar pruebas de inteligencia

El presidente de EU, Donald Trump propuso comparar “pruebas de coeficiente intelectual” con el secretario de Estado, Rex Tillerson, luego de que el funcionario se refirió al mandatario como “tarado” y criticó sus conocimientos sobre política exterior.En entrevista publicada hoy por la revista Forbes, Trump atacó a Tillerson por la noticia sobre lo de “tarado”, difundida primero por NBC News y confirmada por varias otras agencias informativas.“Creo que se trata de noticias falsas”, dijo Trump, “pero si él lo dijo, supongo que tendremos que compara nuestras pruebas de coeficiente intelectual. Y puedo decirles quién va a ganar”.El desafío de Trump representa la evidencia más reciente en torno a lo que funcionarios de la Casa Blanca han descrito como ruptura en la confianza entre el presidente y su secretario de Estado.Este fin de semana los reporteros preguntaron a Trump en torno a su relación con Tillerson.“Nos llevamos muy bien”, dijo el sábado Trump. “Diferimos en un par de cosas. A veces me gustaría que fuera un poco más duro. Pero fuera de eso, nuestra relación es muy buena”.Trump planeaba comer el martes con Tillerson y el secretario de Defensa, Jim Mattis, en la Casa Blanca.En la entrevista con Forbes, Trump dijo que ha dejado intencionalmente vacantes muchos puestos del Gobierno Federal, incluyendo en el Departamento de Estado.“En general no voy a hacer muchos de los nombramientos que normalmente se harían ⎯porque no se necesitan”. Dijo Trump. “Cuando uno ve a varias de estas dependencias, lo enormes que son, y es algo totalmente innecesario. Tienen cientos de miles de personas”.

