Canadá no es el problema: ministra

Ciudad de México— La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá afirmó que Justin Trudeau le explicaría a Donald Trump que Canadá no es el problema en las conversaciones para actualizar el TLCAN.Cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reúna con Trump hoy, tratará de persuadir al presidente estadounidense de que se centre en México como fuente de problemas potenciales en las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó a CTV News que Trudeau le explica:“El primer ministro va a aprovechar esta oportunidad para explicar claramente al presidente de Estados Unidos que Canadá no es el problema de Estados Unidos”, dijo.“Para recordarle que Canadá es en realidad el mayor mercado para EU”. “Somos su mayor cliente”, aseguró Freeland el domingo.“El presidente es un hombre de negocios, así que le vamos a decir: somos tu cliente más grande”.Los negociadores se reúnen hoy en Washington para la cuarta de siete rondas planeadas de conversaciones.Chris Sands, docente de la Universidad Johns Hopkins, comentó que los problemas de Canadá marcaban una nueva era de “amor rudo” con Washington.“Resulta que Trump es un nacionalista económico (...) y eso ha resultado sorpresivo para los canadienses”.México ha sido más enérgico con Washington: el Gobierno mexicano ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de abandonar el TLCAN si es necesario o reducir las importaciones de granos estadounidenses.Andrés Rozental, exsubsecretario de Relaciones Exteriores de México, que participó en las negociaciones iniciales para el TLCAN, afirmó que tradicionalmente Ottawa había asumido que las relaciones cercanas que mantenía con Estados Unidos lo aislarían de los problemas con el pacto.“Los canadienses han caído en las realidades del mundo de Trump”, dijo Rozental. “Ahora se dan cuenta de que Trump no se adapta al molde y de que no tienen ninguna relación especial”.

