Congresistas de origen hispano amagan con boicotear a Trump

Washington— Los miembros del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos amenazaron hoy con boicotear cualquier propuesta legislativa del presidente, Donald Trump, si sigue adelante con su reforma migratoria, en la que condiciona una solución para los ‘dreamers’ con la construcción del muro con México, publicó hoy la agencia EFE.En una conferencia telefónica con la prensa, la presidenta del Caucus Hispano, Michelle Luján Grisham, avisó de que "definitivamente está sobre la mesa" bloquear algunas de las propuestas que el Congreso de Estados Unidos necesita aprobar en los próximos meses para que el Gobierno siga funcionado.Trump, por ejemplo, necesita el apoyo de los demócratas para aprobar en diciembre un nuevo presupuesto y evitar un fatídico cierre de Gobierno como el de 2013, que llevaría a la pérdida de millones de dólares, así como a un posible deterioro de la calificación crediticia de Estados Unidos."Esto es algo que definitivamente está sobre la mesa y estamos trabajando para que no sea sólo un asunto del Caucus Hispano, sino de todos los demócratas", dijo Luján Grisham, quien aseguró que los legisladores están listos para usar todo su poder y frenar la propuesta migratoria de Trump.El mandatario envió este domingo a los líderes del Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria, que incluye el muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos, contratar a más agentes y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.Trump quiere que su plan migratorio sirva como punto de partida para las negociaciones de una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los 800 mil indocumentados que, gracias al programa DACA, pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo temporal.El 5 de septiembre, Trump anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio al Congreso seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos."La propuesta antiinmigrante de Trump está muerta nada más llegar al Congreso, ya hemos dicho que no vamos a intercambiar el futuro de millones de personas por el de los 'soñadores'", aseguró Joaquín Castro, vicepresidente del Caucus Hispano y legislador que representa a un distrito de Texas.Castro volvió a pedir la aprobación de una ley "limpia" que permita otorgar la residencia a los indocumentados y que no incluya cláusulas sobre el aumento de la seguridad fronteriza o la construcción de un muro con México, como figura en la propuesta legislativa de Trump.Las prioridades fijadas por Trump para una reforma migratoria están en línea con su política migratoria de mano dura y anticipan muchos problemas para llegar a consensos con los demócratas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.