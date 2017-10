La política no funcionó con Corea del Norte: Trump

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy que a su juicio la política de su país hacia Corea del Norte, quien avanza en el desarrollo de su programa nuclear, ha sido fallida desde hace 25 años, publicó la agencia EFE."Nuestro país ha tratado sin éxito con Corea del Norte durante 25 años, dando miles de millones de dólares y no recibiendo nada. ¡La política no funcionó!", dijo el mandatario desde su cuenta de la red social Twitter.El líder norcoreano Kim Jong Un volvió a defender este domingo el desarrollo de su "valioso" programa nuclear para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos, coincidiendo con las declaraciones de Trump de este sábado de que "sólo una cosa funcionará" con Pyongyang.El multimillonario, sin embargo, no especificó si con esta expresión se refería a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Kim Jong Un, aunque es una posibilidad que ha dicho muchas veces que no descarta.Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha elevado el tono de amenazas contra Corea del Norte mientras Pyongyang ha ido avanzando en sus pruebas armamentísticas con el lanzamiento de alrededor de una zona de misiles en lo que va de año, algunos de ellos de alcance intercontinental, que podrían tocar suelo estadounidense.El senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, dijo este domingo en una entrevista con el diario The New York Times que Trump está "encaminando" a Estados Unidos hacia "la Tercera Guerra Mundial".Corker, uno de los senadores más influyentes en el Congreso, renunció hace unos días a su reelección el año próximo, mientras que se ha erigido como uno de los principales críticos del multimillonario dentro de su partido.Trump es un presidente que está actuando "como si lo estuviera haciendo en 'The Apprentice' o algo así", dijo el republicano de Tennessee en alusión al programa de televisión en el que participaba el magnate antes de lanzarse a la arena política."Me preocupa. Tendría que preocupar a cualquiera que se preocupe por nuestra nación", añadió el senador.

