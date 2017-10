¿Quién era Stephen Paddock?

Stephen Paddock fue una contradicción: un apostador que evitaba el riesgo. Era un hombre que tenía casas en todos lados y que no vivía realmente en ninguna.Alguien que le gustaba la buena vida de los casinos pero manejaba una poco atractiva minivan y vestía casualmente, hasta desaliñadamente, con huaraches y pantaloneras, escribe The New York Times.No usaba el Facebook ni Twitter, aunque pasó los últimos 25 años viendo las pantallas de las máquinas de póker.Paddock, quien fue un trabajador postal y auditor de impuestos, vivió una vida intensamente privada y antisocial que quedó al descubierto el domingo ante los ojos del público, cuando mató a 58 personas durante un festival de música country y luego se suicidó.Sin embargo, a pesar de tener el escrutinio nacional sobre su vida, el misterio sobre quién era parece ahondarse.El viernes, un oficial de la policía comentó que la novia de Paddock, Marilou Danley, le comentó a los investigadores que en los últimos meses pareció que estaba deteriorándose, tanto mental como físicamente.Tal vez, su metódica y sistemática mente dio un giro hacia una nueva dirección, letal e impredecible.Para las pocas personas que lo conocieron bien, es la única explicación plausible.“Me hubiera gustado decirles que era un miserable bastardo, que lo odiaba, que si lo hubiera podido matar con mis propias manos lo hubiera hecho”, comentó Eric Paddock, su hermano menor.“Pero no puedo decir eso. Así no era él. Necesitamos encontrar qué le sucedió. Algo le pasó a mi hermano”.La policía de Las Vegas cree que Paddock tenía una vida secreta. Estuvo comprando armas desde 1982. Sin embargo, algo pareció cambiar el pasado mes de octubre.Empezó a adquirirlas frecuentemente, agregándolas a su arsenal hasta finales del mes pasado.Una de sus compras fue una escopeta, en Dixie Gunworx situado en St. George, Utah.El dueño de la armería, Chris Michel, comentó que Paddock visitó la tienda en tres ocasiones en enero y febrero, después de manejar 40 minutos desde Mesquite, Nevada.Michel recordó que Paddock le comentó que iba a visitar una serie de armerías locales, que se había retirado y se había mudado a ese lugar y que estaba tratando de volver a practicar sus pasatiempos.En lo que se refiere a las armas, “él no era un novato”, comentó Michel.Como hijo de un ladrón de bancos y secretario, Paddock creció en una clase media baja en el sur de California en los años 1960.Desde temprana edad, se enfocó en tomar el control total de su vida para no depender en nadie.Desempeñó varios trabajos que pensó que lo harían rico, comentó Erick Paddock.“Empezó a trabajar para el IRS porque pensó que allí estaba el dinero, pero resultó que no fue así”, dijo el menor de los Paddock.“Ingresó a la industria aeroespacial pero tampoco allí estaba el dinero. Luego optó por el negocio inmobiliario y allí encontró la riqueza”.Stephen Paddock empezó a comprar y remodelar propiedades en áreas que estaban deprimidas económicamente alrededor de Los Ángeles, aprendió por sí mismo a hacer trabajos de plomería y a instalar aires acondicionados.A finales de los años 1980 empezó a fluir el dinero.Era un tipo arrogante, con un fuerte sentido de superioridad, su hermano y su madre se doblegaban ante su voluntad. Tuvo dos matrimonios fallidos que fueron cortos y no tuvo hijos.En el casino lo recuerdan como un hombre altivo pero inteligente, parecido a un jugador de ajedrez.En el 2003 obtuvo su licencia para pilotear avionetas incluso en condiciones de nubosidad y limitada visibilidad.Hasta su muerte, Paddock se mantuvo fiel a su forma de ser. Mantuvo el control absoluto. Fue encontrado sobre la alfombra de una suite del hotel. Tenía puestos guantes como lo hacía frecuentemente para proteger su delicada piel.Un pedazo de papel con números escritos se encontraba en una mesa cerca de su cuerpo.Paddock fue el mayor de cuatro hermanos y el menos colérico, nació en Iowa. Era el más aburrido de su familia, según lo describió uno de sus hermanos. Su padre, Patrick Benjamin Paddock estuvo mayormente ausente, viviendo de la delincuencia desde antes que nacieran sus hijos.La madre los crió con su sueldo como secretaria, en ocasiones, los hermanos peleaban por la leche.En 1971, Stephen se graduó de la preparatoria John H. Francis Polytechnic en un vecindario de Los Ángeles.Cuando tenía 20 o 30 años pasó ese tiempo tratando de escapar de la pobreza.Trabajó por las noches en un aeropuerto mientras asistía a la Universidad del Estado de California.Empezó a dedicarse al negocio inmobiliario y también hizo negocios en Texas, en el 2012 vendió una propiedad en 8.3 millones de dólares en ese Estado.Era un buen casero, ya que mantenía las rentas bajas y respondía rápidamente a las quejas de sus inquilinos, se aprendió sus nombres y se aseguraba que estuvieran contentos.Para los años 2000, los casinos se convirtieron en el hábitat de Paddock. Le gustaba ver shows y comer bien.El apostar lo hacía sentirse importante, aunque no era sociable.En algunas ocasiones invitaba a su hermano Erick y a sus hijos a una suite lujosa durante el fin de semana. Pero mayormente le gustaba estar solo.Hace un par de años, Paddock se quedó en un hotel de Las Vegas apostando durante cuatro meses seguidos. Era capaz de perder hasta 100 mil dólares en una sesión, que podía extenderse a varios días. Tenía crédito por 100 mil dólares en los hoteles MGM.Le gustaba viajar, para celebrar sus 60 años visitó Filipinas y se quedó cinco días.En una ocasión un vecino le deseo Feliz Navidad, Paddock siguió caminando y no le respondió. Cuando intentó comentar con él sobre Trump tampoco recibió ninguna respuesta. Nunca decía nada y no miraba a los ojos.No le agradaba adornar su casa.Varios días a la semana, asistía a la misa matutina en una iglesia Católica en donde usualmente se sentaba solo.