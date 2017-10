Sólo 24% de estadounidenses aprueban a Trump

La baja es especialmente pronunciada entre los republicanos. En junio, 60% de los republicanos dijeron que el país andaba en un buen sendero. Ahora, solamente 44% opina eso.El panorama más amplio para Trump también es sombrío. Casi 70% de los estadounidenses dicen que Trump no es racional y la mayoría dice que no es honesto ni un buen líder.Más de 60% desaprueban la forma en que maneja las relaciones raciales, la política exterior y la inmigración, entre otros asuntos.En general, 67% de los estadounidenses desaprueban el trabajo que realiza Trump en la Casa Blanca, incluso una tercera parte de los republicanos.Tracy Huelsman, de 40 años y residente en Louisville, Kentucky, está entre ellos. Huelsman, que se considera una republicana moderada, dijo que le preocupa especialmente el "divisionismo" que el presidente promueve en medios sociales."Es algo de miedo de que en 2017 parecemos estar en un lugar peor en términos de división", dijo Huelsman, que no votó por Trump en las elecciones del año pasado.El sondeo se produjo luego de un agitado verano para Trump, que incluyó una reestructuración dentro de la Casa Blanca. Los cambios de personal llevaron a la salida de su jefe de despacho, su principal estratega y su secretario de prensa.Aunque el nombramiento del general retirado John Kelly como jefe de despacho ha llevado más orden a las operaciones diarias en la Casa Blanca, el presidente ha seguido causando numerosas controversias, incluso cuando culpó a "ambas partes" por la violencia de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.Trump ha lanzado además amenazas de un conflicto militar con Corea del Norte por sus ensayos nucleares y ha desestimado la posibilidad de éxito de gestiones diplomáticas para resolver la situación.Pese a su éxito electoral, Trump ha pasado trabajos como candidato y ahora como presidente para ampliar su base de votantes más allá de sus partidarios más ardientes. La lealtad de estos últimos ha sido suficiente para impedir demasiadas críticas de los legisladores republicanos, pero los operadores del partido están monitoreando estrechamente el apoyo a Trump entre los votantes republicanos e independientes antes de las elecciones legislativas del año próximo, cuando estará en juego el equilibrio de poder en el Congreso.El sondeo de la AP-NORC fue hecho con base en entrevistas a 1.150 adultos del 28 de septiembre al 2 de octubre. El margen de error es de más/menos 4,1 puntos porcentuales.

Washington— Apenas 24% de los estadounidenses piensan que el país marcha en buena dirección, luego de un turbulento período para el presidente Donald Trump que incluyó la amenaza de guerra con Corea del Norte, quejas sobre la respuesta a huracanes y Trump vacilando en criticar a supremacistas blancos. La cifra representa una caída de 10 puntos porcentuales desde junio, de acuerdo con un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.