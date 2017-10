Atacante de Las Vegas tenía balas trazadoras

Las Vegas— El arsenal del pistolero en la masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, incluía balas trazadoras, que pueden ayudar a mejorar la puntería en la oscuridad, le dijo ayer un funcionario judicial The Associated Press.No estaba claro si Paddock usó esas balas iluminadas en la masacre del domingo por la noche, pero su compra de mil balas provee más evidencia de lo metódicamente que planeó el ataque que mató a 58 personas e hirió a casi 500.Paddock compró las trazadoras calibre .308 y .223 de un vendedor privado al que conoció en una feria de armas en Phoenix, dijo el funcionario a condición de preservar el anonimato, porque no estaba autorizado a comentar sobre la investigación.Las balas trazadoras iluminan su sendero, lo que ayuda a un tirador a acertar sus blancos de noche. Pero también pueden revelar su posición.Video del pandemonio que estalló cuando Paddock comenzó a disparar contra un concierto al aire libre muestran un fogonazo desde su habitación en el 32do piso del Hotel Mandalay Bay, pero no se ven trazadoras.Entre los preparativos de Paddock estuvieron reservar una habitación en un piso alto con vista al festival, almacenar 23 armas de fuego –de las cuales una decena de ellas estaban equipadas para disparar continuamente como un fusil automático– e instalar cámaras dentro y fuera de su habitación para detectar la presencia de policías.En un indicio de que contempló masacres en otras partes, reservó además habitaciones con vistas al Festival de Música Lollapalooza en Chicago en agosto y el espectáculo Life Is Beautiful en Las Vegas en septiembre, de acuerdo con las autoridades.Los investigadores no han determinado aún qué le llevó a la violencia. El apostador de 64 años se suicidó cuando la Policía se acercaba a su habitación.Un funcionario federal dijo que las autoridades examinan la posibilidad de que Paddock planeaba ataques adicionales, incluyendo un coche-bomba. El funcionario habló con The Associated Press a condición de anonimato.Paddock tenía mil 600 balas en su automóvil, además de fertilizante que puede ser utilizado para crear explosivos y 22,7 kilos (50 libras) de Tannerite, un tipo de explosivo compuesto.Su novia, Marilou Danley, le dijo al FBI el miércoles que ella no había notado ningún cambio en el estado mental de Paddock ni indicios de que pudiera cometer violencia, dijo el funcionario federal.Paddock envió a Danley a Filipinas, su país de origen, antes del ataque, y ella dijo que no conocía sus planes y que se sintió desolada al enterarse de la masacre, de acuerdo con su declaración.