Frustran intento de invalidar regulaciones ambientales de la era Obama

La rápida sucesión de medidas que la administración Trump ha tomado a efecto de invalidar considerables elementos del legado ambiental de Obama está topándose con una complicación: los jueces continúan determinando que el equipo Trump está violando las leyes federales, señala The New York Times.El fallo más reciente en dicho sentido tuvo lugar el miércoles, cuando en California un juez federal anuló la medida del Departamento del Interior destinada a posponer el acatamiento de las reglas que limitan la denominada llamarada, la técnica con la que las compañías petroleras y gaseras queman el gas metano que se pierde.Se trató de la tercera vez que desde julio se determina que la Dirección de Protección Ambiental o el Departamento del Interior han actuado ilegalmente en su prisa por revertir las leyes ambientales. Y en tres casos ambientales más, el propio gobierno de Trump dio marcha atrás a raíz de demandas en las cuales grupos defensores del medio ambiente y procuradurías generales de estados demócratas lo han acusado de tomar medidas ilícitas.Los reveses legales reflejan con qué energía están los críticos de Trump impugnando los intentos de la administración por anular las regulaciones promulgadas durante el gobierno de Obama, no sólo las relativas al medio ambiente, sino también a la inmigración, la protección del consumidor y otras áreas.Pero inclusive mientras continúa creciendo la lista de invalidaciones fallidas o por lo menos estancadas, en muchos otros casos la administración Trump continúa adelante, a menudo tomando varias medidas destinadas a acabar con la misma regla, lo cual significa que los reveses no significa necesariamente el punto final de los asuntos.“La administración Trump confía en sus posturas legales y está lista para debatir ⎯y ganar⎯ ante el poder judicial federal”, dijo en comunicado Kelly Love, una vocera de la Casa Blanca.Sin embargo, la serie de veredictos judiciales y cambios administrativos constituyen indicio de que el gobierno de Trump se ha apresurado tanto a revertir el legado de Obama que casi está invitando las impugnaciones legales.“Si yo estuviera en este gobierno, esto debería verse como un alerta”, dijo Jonathan H. Adler, el director del Centro para el Derecho y la Regulación Empresarial adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Case Western Reserve. “Aquí tenemos un problema. Estamos tratando de hacer cosas que son difíciles y no estamos poniendo atención a los detalles”.

