Paddock había reservado habitaciones frente a Lollapalooza

La Policía de Chicago investiga los informes de que Stephen Paddock, el pistolero del tiroteo de Las Vegas, reservó habitaciones en el hotel Blackstone durante el festival de música Lollapalooza del verano pasado, frente al Grant Park, reveló el Chicago Tribune.Según TMZ, Paddock reservó una habitación para el 1 de agosto y otra para el 3 de agosto, las dos con una fecha de salida para el 6 de agosto, el último día del festival.Según los informes, Paddock pidió que las habitaciones tuvieran “una vista” hacia Grant Park, donde se llevó a cabo el festival al cual asistieron más de 400 mil personas, incluyendo las hijas del expresidente Barack Obama. Las habitaciones en las que se hospedaría, tienen vista directa al escenario principal y a otros escenarios contiguos. Desde ahí, también se puede ver la entrada principal y la salida del festival.Paddock nunca antes había reservado habitaciones en el hotel, tampoco su novia, según el reporte.Dos meses más tarde, Paddock reservó habitaciones en el Mandalay Bay Hotel en Las Vegas y, desde el piso 32, disparó cientos de rondas de balas a la multitud que asistió a un festival de música country. Mató a 59 e hirió a más de 500 personas.El Departamento de Policía de Chicago dijo en un comunicado que tenía conocimiento del informe de TMZ sobre la reserva en el Blackstone durante Lollapalooza, festival que contó con la presencia de las hijas del ex presidente Barack Obama, Malia y Sasha, así como del alcalde Rahm Emanuel."Estamos al tanto de los informes de los medios de comunicación y hemos estado en comunicación con nuestros socios federales", dijo el portavoz principal de la Policía, Anthony Guglielmi.Los informes llegan mientras los investigadores trabajan para determinar el motivo del tiroteo en Las Vegas y el paradero de Paddock en los últimos meses.El miércoles, la Policía de Las Vegas dijo que Paddock había alquilado habitaciones de hotel cerca de un concierto de Chance the Rapper en Las Vegas el mes pasado.El alguacil Joseph Lombardo dijo a periodistas el miércoles que Paddock alquiló varias habitaciones a través de Airbnb en el hotel The Ogden, en el centro de Las Vegas. Las fechas en las que estuvo allí correspondieron al festival de música "Life is Beautiful", que se celebró del 22 al 24 de septiembre.

