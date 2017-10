Trump Jr. promocionó silenciadores de armas en infomercial

Cargando

Ciudad de México– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer durante una visita al University Medical Center, donde son atendidos muchos heridos tras el tiroteo del domingo en Las Vegas, que no pensaba hablar, en ese momento, sobre la violencia de las armas."No hablaremos hoy sobre la violencia de las armas. Esto fue obra de una persona enferma y demente", indicó el mandatario en un breve encuentro con los medios de comunicación."Quiero destacar el trabajo de los profesionales que han tratado a las víctimas. Han hecho una labor indescriptible. No queremos ver algo así de nuevo", apuntó Trump, que calificó a los médicos y el resto del personal del hospital como "algunas de las personas más increíbles" que ha conocido.Incluso, valoró el "excepcional" trabajo de la Policía y el equipo de la unidad de elite SWAT que irrumpió en la habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay desde donde abrió fuego Stephen Paddock, autor del tiroteo que acabó con la vida de 58 personas y dejó más de 500 heridos el pasado domingo.Lo localizaron en 11 minutos. Hicieron un trabajo fantástico y salvaron muchas vidas".Pero, aunque él no quiera hablar del tema, los estadunidenses avivaron el debate gracias a un video de Donald Trump Jr.En una grabación que el comentarista de NBC, Chuck Todd, atrajo a la atención pública otra vez este martes, se puede ver a Trump Jr. disparando una pistola con un silenciador de la marca SilencerCo.El hijo del presidente apareció en el extenso infomercial, dura poco más de 38 minutos, durante las elecciones presidenciales de 2016, alabando las virtudes de los silenciadores.Esto es increíble”, dice el hijo del magnate a la cámara.El gobierno federal ha limitado estrictamente la venta de silenciadores, por lo cual, la industria de armas, que durante décadas se ha quejado de las restricciones, impulsó una nueva legislación para hacer que sean más fáciles de comprar, y un donante clave es Donald Trump Jr., un ávido cazador y amigo de la industria de armas.La legislación se estancó en el Congreso el año pasado, pero con los republicanos a cargo de la Cámara de Representantes y el Senado, los defensores de los derechos de las armas estaban entusiasmados con sus perspectivas para este año.En el video de SilencerCo, después de mostrar a Trump Jr. alabando los silenciadores, el comercial sigue con una conversación entre el hijo del presidente y Joshua Waldron, CEO de la compañía dedicada a su fabricación.No hay mejor persona que tu padre para proteger nuestra Segunda Enmienda", le comenta Waldron a Trump Jr."En lo que respecta a la Segunda Enmienda, obviamente, en este caso no es una elección, la Segunda Enmienda para nosotros, para mí, no es sólo una pasión y un pasatiempo que hago cada fin de semana, es decir, es un estilo de vida, es lo que pensaban nuestros Padres Fundadores justo después de la libertad de expresión y la religión", afirma el hijo del republicano.En el infomercial también se escucha a Trump Jr. elogiar los silenciadores para proteger la audición de los jóvenes usuarios de armas que, de otra manera, podrían sufrir daños físicos por el sonido del retroceso."Francamente para mí, es cuestión de seguridad, es una cuestión de salud", afirma Trump Jr., añadiendo que los silenciadores serían buenos para "niños pequeños".Conforme a The Washington Post, los defensores de la prevención de la violencia se indignaron de que la industria tratara de aliviar las restricciones contra los silenciadores mediante la vinculación con una cuestión de salud, explícitamente con los tímpanos de los tiradores.Argumentaron que rebajar la legislación facilitaría a los criminales y a los potenciales tiradores masivos obtener dispositivos para ocultar los ataques.Y, como era de esperarse, después del seceso en Las Vegas otra vez el panorama cambió.El proyecto de ley para reducir las restricciones a la compra de silenciadores de armas parece haber sido afectado, ya que fuentes republicanas aseguraron que, después de la masacre, es improbable que sea presentado a la Cámara de Representantes en los próximos meses, según el medio estadunidense Politico.

