Fustiga Trump investigación del Senado sobre nexos con Rusia

Washington— El presidente Donald Trump criticó el jueves a la Comisión de Asuntos de Inteligencia del Senado por investigar denuncias de que su campaña recibió ayuda de Rusia para ganar las elecciones."¿Por qué la Comisión de Inteligencia del Senado no investiga los canales de noticias falsas EN NUESTRO PROPIO PAÍS y averigua por qué nuestras noticias son inventadas?", tuiteó el mandatario.Los dirigentes de la comisión dijeron el miércoles que, nueve meses después de iniciar su averiguación, no han determinado si Rusia se coordinó con la campaña de Trump en las elecciones del 2016.Richard Burr, el senador republicano por Carolina del Norte que encabeza la comisión, dijo que el panel ha entrevistado a más de 100 testigos pero que se necesita más trabajo. Burr dijo que "el asunto de si hubo colusión sigue abierto".Burr, junto con el demócrata de mayor rango en ese panel, el senador de Virginia Mark Warner, ofreció la primera actualización de la labor de la comisión desde que comenzó el mismo mes en que Trump fue juramentado."La comisión sigue examinando toda la evidencia para determinar si hubo siquiera la sombra de colusión", dijo Burr, añadiendo: "No voy a siquiera hablar de conclusiones iniciales porque no las tenemos".Burr y Warner dijeron que la comisión ha entrevistado a más de 100 testigos, entre ellos el ex jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort y el yerno de Trump, Jared Kushner. Se han examinado más de 100.000 documentos.Pero la comisión aún no ha entrevistado a algunos testigos vinculados con la campaña de Trump que asistieron a una reunión con funcionarios rusos en junio del 2016, a la que también asistieron Kushner, Manafort y el hijo del mandatario, Donald Trump Jr. La comisión ha solicitado entrevistar a Trump Jr. y a todos los demás que estuvieron en ese encuentro.Los legisladores dijeron que si bien no han llegado a una conclusión sobre si la campaña tramó con el Kremlin —un asunto que también es indagado por el investigador especial Robert Mueller— su pesquisa ha dejado en claro que hubo un intento multifacético de los rusos por interferir en las elecciones."Los servicios de inteligencia rusos son perseverantes y astutos, y le recomiendo a cualquier campaña, a cualquier funcionario electoral, que se teme este asunto muy en serio", declaró Burr.

