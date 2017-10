Aplaude Trump valentía en Las Vegas

Ciudad de México– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la valentía de los ciudadanos y las autoridades durante el tiroteo del domingo en un concierto al aire libre en Las Vegas, el cual dejó 59 muertos y más de 500 heridos.Después de reunirse con las víctimas en el Centro Médico Universitario, el presidente, acompañado de su esposa Melania Trump, reconoció la labor de doctores y policías, así como la valentía de las víctimas."Como contó un testigo: cuando todos los demás estaban agachándose, los policías estaban de pie, intentado dirigir a la gente y decirles a dónde ir", destacó el mandatario."Las palabras no pueden describir la valentía que el mundo vio el domingo por la noche", dijo.Trump dijo sentirse orgulloso de ser estadounidense después de ver la respuesta de la ciudadanía ante el ataque y afirmó que no pueden ser vencidos por la "maldad"."No podemos ser vencidos por la maldad que nos amenaza, la violencia que provoca tal terror, estamos definidos por nuestro amor, nuestro cariño y nuestra valentía", dijo Trump en un mensaje a medios.La noche del domingo 1 de octubre, Stephen Paddock, de 64 años, disparó desde el piso 32 del hotel casino Mandala Bay, asesinando a 59 personas e hiriendo a más de 500, antes de suicidarse.Las autoridades identificaron al menos 23 armas -12 de ellas modificadas- en la habitación del hotel, las cuales se suman a las encontradas en su casa.Destaca que Paddock compró 33 armas de fuego durante el último año.El incidente fue calificado por el Presidente como un acto de "maldad pura".Por otra parte, Trump rechazó hablar de cómo enfrentar la violencia armada en Estados unidos.Tras ser cuestionado por periodistas sobre cómo abordar el tema, el Presidente evadió comentar sobre el tema."No vamos a hablar de eso hoy. No hablaremos de eso", respondió Trump en tono evasivo.

