Mattis contradice a Trump sobre el tratado con Irán

Días antes que el presidente Trump tome una decisión crucial sobre si debe mantener el acuerdo nuclear con Irán, el secretario de la Defensa Jim Mattis discrepó abiertamente con él sobre abandonar el trato, siendo el segundo miembro de alta jerarquía del equipo de seguridad nacional del presidente que lo ha contradicho recientemente.De acuerdo con The New York Times, este martes, Mattis les dijo a los senadores que a Estados Unidos le convenía seguir con el acuerdo, que usualmente Trump ha catalogado como “un desastre”.“Debido a que no hay indicaciones que denoten lo contrario, es algo que el presidente debería considerar y mantenerse en él”, les comentó Mattis a los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado después de haber sido presionado en repetidas ocasiones sobre el tema.Los comentarios fueron el ejemplo más reciente sobre la manera en que los instintos de Trump sobre seguridad nacional son contrarios a su propio Consejo de Seguridad Nacional.Sin embargo, en lugar de mantener esos argumentos dentro del Salón de Estrategias de la Casa Blanca, en donde han tenido lugar enfrentamientos similares durante muchas presidencias, los principales asesores de Trump no están manteniendo en secreto los desacuerdos con su jefe.Mattis asumió su puesto con un punto de vista bien establecido y de línea dura sobre Irán, cuyo apoyo al gobierno de Siria y Hezbolah, según él, ha costado vidas estadounidenses.Sin embargo, siempre ha tomado la postura de que si tuviera que confrontar a Irán, le gustaría enfrentar a un Irán sin armas nucleares, y que el acuerdo fue para impedir que el país tuviera en su poder o elaborara material suficiente para fabricar un arma nuclear.Este martes, cuando le preguntaron en el Capitolio si había cambiado su punto de vista, Mattis comentó que apoya “la rigurosa revisión de lo que se ha hecho hasta ahora”.Debido a que esa respuesta no dejó satisfecho al Comité, el senador Angus King, independiente por Maine, le preguntó si el secretario de la Defensa pensaba que mantener un pacto nuclear favorece la seguridad nacional de Estados Unidos.Mattis, quien es un general retirado de la Marina, hizo una pausa antes de replicar: “Sí, senador, si lo creo”.Un funcionario de la administración comentó que no existió ninguna diferencia entre el punto de vista del presidente y el de su secretario de la Defensa sobre el trato con Irán.Sin embargo, la evidente disonancia entre el presidente y sus asesores de seguridad nacional de alto rango ha tenido una mayor consecuencia en los casos de Irán y Corea del Norte, ya que son preguntas para que potencialmente haya guerra o paz.

