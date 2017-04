Ordena Sessions a fiscales presentar más cargos vs inmigrantes

Este martes el procurador general Jeff Sessions ordenó a los fiscales federales dar mayor prioridad a los casos inmigratorios y buscar oportunidades para presentar cargos mayores serios contra las personas que crucen de manera ilegal la frontera –la más reciente de la serie de polémicas maniobras destinadas a combatir el ingreso ilegal a Estados Unidos y ampliar la función del Departamento de Justicia en las detenciones.De acuerdo con The Washington Post, en un memorándum de tres páginas, Sessions giró a cada fiscal general instrucciones de nombrar un coordinador de seguridad fronteriza que supervise las acciones penales y dé “mayor prioridad” a las faltas de inmigración –como cruzar ilegalmente la frontera y albergar a las personas que la crucen así.Según el diario estadounidense, Sessions indicó a los fiscales considerar la posibilidad de fincar cargos mayores contra quienes se hayan internado de manera ilegal en Estados Unidos y analizar si era posible acusar a los inmigrantes ilegales de robo de identidad agravado, el cual se castiga con dos años de cárcel. El procurador general señaló que las corporaciones policiacas ya no podrían capturar y liberar a los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera.Las orden es indicio de una postura más enérgica sobre temas inmigratorios que la asumida por el gobierno de Obama. Activistas y analistas legales manifestaron que despierta inquietantes dudas en torno a las intenciones que tiene el Departamento de Justicio y la forma en la cual utiliza sus recursos, informó el rotativo.“¿A cuáles fiscales y agentes quiere quitar de las crecientes amenazas del terrorismo, los delitos cibernéticos, el crimen organizado y la actividad de los cárteles?”, preguntó Jenny Durkan, quien entre 2009 y 2017 fungió como fiscal federal en el distrito poniente de Washington. “La filosofía de ‘aumentar repentinamente’ siempre implica quitar agentes, dinero y fiscales de otras prioridades. De hecho, el precio de satisfacer a Washington disminuirá la capacidad de todos los fiscales federales para abordar los peligros mayores en sus comunidades”.Sessions mencionó el martes los cambios en Nogales, Arizona, cuando recorrió el cruce fronterizo de esa localidad. En su discurso, se burló de los violentos miembros de cárteles y pandillas y de quienes trafican personas por la frontera, prometiendo tomar medidas en su contra.“Como ustedes saben demasiado bien, se trata de un negocio en auge. Ya no”, dijo Sessions. “Vamos a cerrar y encarcelar a quienes han estado lucrando con esto –traficando pandilleros, ayudando a delincuentes a volver a entrar al país y abusando de las personas que no saben lo peligrosa y cara que puede ser esta travesía”.El gobierno de Trump –y Sessions en particular− han asumido una postura de línea dura respecto a la inmigración, alarmando a los activistas que sostienen que los funcionarios federales están poniendo a prueba los límites legales e implementando políticas opuestas a los valores estadounidenses.El martes Sessions informó que el Departamento de Justicia ha destacamentado 25 jueces inmigratorios en centros de detenciones situados a lo largo de la frontera, además de planear añadir 125 más en el transcurso de los próximos dos años. Pero dichos jueces se encargan de diligencias civiles –no de casos penales.Gregory Z. Chen, director de activismo de la Asociación Estadounidense de Abogados Inmigratorios, consideró que al parecer el memo de Sessions constituye un intento destinado a “asustar al público vinculando a los inmigrantes con los delincuentes no obstante los estudios que demuestran que los inmigrantes cometen delitos a tasas menores que la población nacida en Estados Unidos”.

