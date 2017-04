Casa Blanca minimiza investigación a consejero de Trump por lazos con Rusia

Washington– La Casa Blanca intentó distanciarse este miércoles de Carter Page, asistente de campaña del presidente Donald Trump, tras la revelación de que el FBI lo investigó el año pasado por vínculos con la inteligencia rusa.El diario The Washington Post informó de que los investigadores federales obtuvieron una poco frecuente orden judicial del secreto Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para controlar las comunicaciones de Page, la primera confirmación de un caso de vigilancia gubernamental al equipo de Trump.Durante la campaña de 2016, el entonces candidato Trump se refirió a Page como uno de sus asesores en política extranjera.Ahora salió a la luz que los fiscales federales y un juez del Tribunal de la inteligencia sospechaban que el otro banquero basado en Moscú también trabajaba para los rusos o con ellos.La Casa Blanca intentó restar importancia a los vínculos de Page y Trump durante la campaña.Un funcionario dijo a la AFP que Page nunca se reunió con Trump, que no tenía identificación de campaña y que solo fue mencionado como asesor porque el magnate sentía la presión de demostrar que tenía consejeros para sus políticas.No obstante, el funcionario admitió que Page podría haber escrito memorandos políticos para la campaña.El FBI no quiso comentar las informaciones, en un momento en que investiga una interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 que habría contribuido a la victoria de Trump.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.