Spicer dice que comentario sobre Hitler es imperdonable

Washington– El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el miércoles que su intento de comparar el Holocausto con el uso de armas químicas del presidente sirio Bashar Assad es ''imperdonable y reprobable'' y fue aún peor al hacerse en una semana sagrada para millones de cristianos y judíos.Agregó que su comentario hecho el martes durante un encuentro con la prensa en la Casa Banca fue personal y profesionalmente decepcionante.''Cometer un error así es imperdonable y reprobable'', dijo Spicer en una presentación en un foro sobre la presidencia y la prensa auspiciado por el Newseum en Washington. Resaltó que los cristianos se preparan para el domingo de resurrección y los judíos celebran la Pascua.''Realmente es doloroso para mí saber que hice algo así'', dijo Spicer. ''Obviamente no fue mi intención. Saber que cometiste un error que posiblemente ofendió a mucha gente... Obviamente pido que la gente me perdone y que comprenda que no debí hacer esa comparación''.Spicer se disculpó el martes en una entrevista con la CNN.Ese día por la mañana, en el encuentro diario con la prensa en la Casa Blanca, Spicer dijo que ni Adolf Hitler ''se rebajó a usar armas químicas''. Comentarios que, según los críticos, ignoraron las cámaras de gas usadas por Hitler para exterminar a judíos.En la entrevista con la CNN, Spicer dijo que sus comentarios no reflejaban las opiniones del presidente Donald Trump. ''Mis comentarios de hoy no reflejan los del presidente, fueron una distracción para él y francamente fueron mal expresados, insensibles y equivocados'', dijo. ''Obviamente fue mi error''.Durante el encuentro con la prensa del martes, se le preguntó a Spicer sobre el comentario inicial, pero trató de responder con una confusa defensa en la que trató de diferenciar las acciones de Hitler del ataque con gas contra civiles sirios la semana pasada.Tras el encuentro, envió una declaración por correo electrónico a la prensa: ''Yo no traté en modo alguno de disminuir la horrenda naturaleza del Holocausto. Yo estaba tratando de establecer una distinción de la táctica de usar aviones para lanzar armas químicas sobre centros de población. Cualquier ataque contra personas inocentes es reprobable e imperdonable''.

