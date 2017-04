Seguridad Nacional recibió mil denuncias vs abuso sexual a inmigrantes

San Diego– El organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional recibió más de mil denuncias de abuso o agresión sexual cometidos contra detenidos en un poco más de dos años, dijo el martes una organización intercesora.El grupo, Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (Iniciativas Comunitarias para Visitas a Inmigrantes Detenidos) es la última organización que documenta alegatos de abuso en centros de detención en años recientes, con información obtenida a través de pedidos de archivo públicos. Trasciende cuando el presidente Donald Trump pretende ampliar la capacidad de los centros de detención a fin de deportar más gente.Los números obtenidos por la organización no dan detalles de los casos de los detenidos ni información completa sobre cómo se manejaron las denuncias, pero muestran que son comunes.La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que recibió 1.016 denuncias de detenidos que reportaron abuso o agresión sexual entre mayo del 2014 y julio del 2016. Más de 90% de los casos involucraron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), agencia dentro del DHS que supervisa más de 30 mil camas en centros de detención en todo el país.El inspector general recibió más de 33 mil acusaciones de una amplia gama de abusos entre enero del 2010 y julio del 2016, incluyendo 702 por contacto sexual bajo coerción, 714 por abuso sexual o físico, y 589 por acoso sexual, de acuerdo con la organización. El análisis de la organización indicó que el inspector general investigó 247, o menos del 1%. Pero no se sabía cuántos otros casos fueron tomados por agencias del DHS, como el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.La organización incluyó las estadísticas en una denuncia ante el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, en la que le exhortan a realizar cambios en la manera que manejan los alegatos.Gillian Christensen, portavoz de Seguridad Nacional, dijo que los casos investigados por el inspector general no dan un panorama completo de lo ocurrido porque la oficina refiere la mayoría de las denuncias a la agencia del departamento que está directamente involucrada. Agregó que no tenía comentarios inmediatamente sobre otros aspectos del informe.La organización dijo que documentó independientemente 27 casos de acusaciones de abuso sexual. La mayoría de los detenidos no han presentado denuncias por temor a represalias.Douglas Menjivar supuestamente fue violado por otro detenido en presencia de cuatro testigos en el Centro de Detención Joe Corley, en Conroe, Texas, en septiembre del 2013. La organización dice que un agente le dijo que él fue un tonto por dejar que eso ocurra y que el centro no documentó el alegato de Menjivar ni le ofreció tratamiento médico ni psicológico. Menjivar reportó el incidente a un doctor en noviembre del 2014, y tras ser entrevistado dos veces, las autoridades le dijeron que sus alegatos no estaban sustentados.