Aerolínea se disculpa con pasajero sacado a rastras de avión

Chicago– El director ejecutivo de United Airlines emitió una enérgica disculpa por el incidente en el que un pasajero de un vuelo sobrevendido de la compañía fue sacado a rastras del avión, lo que consideró ''verdaderamente horrible''.Oscar Muñoz les dijo a una nota a los empleados el martes que sigue perturbado por el incidente del domingo por la noche en un vuelo de United Express en Chicago.''Me disculpo profundamente con el pasajero sacado a la fuerza y con todos los pasajeros a bordo. Nadie debería ser maltratado de esa forma'', afirmó.Muñoz fue ampliamente criticado por dos declaraciones que hizo el lunes sobre el incidente, cuando llamó al hombre de 69 años que fue expulsado del avión ''alborotador y beligerante''.El martes, el director dijo que está decidido a ''arreglar lo que no funciona para que esto no vuelva a suceder jamás''. Indicó que la aerolínea revisará el transporte de personal y sus políticas para alentar a los pasajeros a ceder voluntariamente sus asientos. Dijo que la revisión de políticas estará concluida para el 30 de abril.Las aerolíneas suelen ofrecen vales y otros alicientes para que las personas cedan sus asientos si un vuelo es sobrevendido.En tanto, se conoció que el hombre sacado a rastras del vuelo, David Dao, es un médico de Kentucky que hace más de una década fue declarado culpable de cargos de escribir recetas médicas fraudulentas.El historial de Dao se volvió rápidamente el centro de atención, pese a que no hay indicios de que su pasado influyó en la forma en que la aerolínea lo trató ni de que la aerolínea y la policía de seguridad hayan estado al tanto de sus antecedentes.Dao no respondió a mensajes de The Associated Press, que confirmó que él es el hombre que se ve en videos tomados con teléfonos celulares por otros pasajeros en el vuelo del domingo por la noche en el aeropuerto O'Hare.Aunque se escuchan gritos en el video, en ningún momento se ve que Dao agreda a los agentes de seguridad. De hecho, parece muy pasivo al ser sacado a rastras por el pasillo y más tarde dice en voz baja: ''Quiero irme a casa, quiero irme a casa''.Cuando el video salió a la luz el lunes en las redes sociales, generó simpatías por Dao y amplias críticas a la forma en que fue tratado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.