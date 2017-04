Quieren incluir revólver, cañón y cuchillo entre símbolos oficiales de Texas

Texas posee numerosos símbolos estatales, desde el crustáceo estatal, hasta el baile folklórico y el traje típico.Pronto podría sumarse a la lista un arsenal de armas, incluyendo un cañón, un revólver Colt Walker 1847 y un cuchillo Bowie, publicó The Washington Post.El jueves, un comité del Senado aprobó una resolución para que el cañón sea el arma oficial estatal.En la resolución, presentada por los senadores estatales republicanos Don Huffines y Lois Kolhorst, se argumenta que “el cañón ha sido un arma importante en la lucha del estado por la libertad y la independencia así como símbolo de la resistencia y determinación de su pueblo”, escribió el diario estadounidense.En la resolución se describe la Batalla de González, el primer combate en la independencia texana de México, que según Huffines “se ganó con un cañón” el 2 de octubre de 1835.“Obviamente el cañón es el símbolo con mayor significado que tenemos en el estado de Texas, nuestro sentido de independencia, nuestra fuerza al ser responsables como personas y no esta supeditados al Gobierno”, dijo Huffines antes de la audiencia del jueves.Mientras tanto, en el Comité de Cultura, Recreo y Turismo del Congreso se estudia una resolución destinada a nombrar pistola oficial del estado al revólver Colt Walker 1847.Impulsada por el representante republicano Mike Lang, en la resolución se argumenta que “el revólver fue históricamente crucial para que sobreviviera al principio el gran Estado de Texas”.El arma pesaba tanto, se cuenta que decía Colt, que “para dispararla se necesitaría un texano”. Era tan potente, escribió Walker, era “tan efectiva como un rifle común a 100 yardas”.De acuerdo con The Washington Post, en Texas el índice de propietarios de armas es aproximadamente seis por ciento más alto que el promedio nacional, mientras que el estado se sumaría al reducido número de entidades que ya cuentan con arma de fuego oficial.Pero como en Texas todo es más grande, hay más.Los legisladores están intentando nombrar asimismo al cuchillo oficial del estado. El jueves el Comité de Cultura, Recreo y Turismo del Congreso aprobó la resolución del representante republicano Drew Springer para brindar tal honro al cuchillo Bowie.“Siempre relacionado con Jim Bowie y la heroica Batalla del Álamo, desde hace largo tiempo el cuchillo Bowie ha sido un símbolo vívido y colorido de la historia y el legado texanos”, escribió Springer en la iniciativa.“Hay espacio para los tres, de veras”, dijo Huffines.Por otra parte, la semana pasada el Senado estatal nombró texano honorario a Chuck Norris –quien nació en Oklahoma.

