Mariguana legal: prohibida en los aeropuertos

Personas de 29 Estados pueden usar legalmente la mariguana medicinal para varios problemas de salud, incluyendo mitigar el dolor, ansiedad o estrés. Sin embargo, ¿qué pasa si quieren viajar con ella?Asegurar las áreas del aeropuerto más allá de los puestos de revisión de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, es responsabilidad del gobierno federal, que ha clasificado la mariguana como Sustancia Grado 1, que es la más dañina, aun en estados en donde es legal que la consuman los adultos, publicó hoy The New York Times.El conflicto legal, aunque la ley federal está por encima de la estatal, ha convertido en ilegal el tomar un vuelo llevando mariguana en el equipaje de mano o en el que se documenta.También es ilegal transportar mariguana si se cruzan los límites estatales, aun cuando ambos estados la hayan legalizado.Aunque algunos pasajeros, especialmente en vuelos domésticos, se arriesgan a llevarla consigo porque detectar mariguana no es una de las labores primordiales de la TSA.La agencia se enfoca en “amenazas terroristas y contra la seguridad de la aeronave y sus pasajeros”, según declaró el portavoz Bruce Anderson.Las revisiones en los aeropuertos tratan de identificar cosas que puedan derribar un avión, como armas o explosivos, no mariguana, dijo.Sin embargo, si los oficiales detectan mariguana en el equipaje de mano o en el documentado de una persona, llaman a las autoridades locales del aeropuerto para que se hagan cargo del asunto.De los 54 millones de pasajeros que utilizaron el Aeropuerto Internacional de Denver en el 2015, la TSA sólo detuvo a 29 personas por posesión de mariguana, según reveló Heath Montgomery, portavoz del aeropuerto.En esos casos, por ejemplo en Colorado, siempre y cuando la cantidad sea legal para uso personal -una onza de hierba seca- la policía local simplemente le pedirá al pasajero que se deshaga de ella, tirándola en el bote de la basura o deberá llevársela a su casa.Las 29 personas acataron las órdenes y no les emitieron ningún citatorio.En el 2016, el aeropuerto no realizó ningún registro de las personas que detuvo con esa sustancia.“En resumen, eso no representa un problema”, aseguró Montgomery.La venta de mariguana medicinal y recreativa es legal en Colorado, el año pasado se vendió más de 1 billón de dólares del enervante a través de dispensarios, comentó Matthew A. Karnes, fundador de GreenWave Advisors, que se encarga de analizar esa industria.El pequeño número de personas que la TSA ha detenido en el aeropuerto podría significar que los viajeros recibieron el mensaje de que es ilegal volar con esa sustancia y que deben desecharla.O tal vez, la empacan y viajan con ella de una manera sutil que no atrae la atención, comentó Lisa Smith de Seattle, quien usualmente lleva mariguana a los aeropuertos y dijo que muchos de sus amigos también lo hacen.Autoridades locales de los aeropuertos manejan la situación de manera diferente en diversos Estados. En Florida, en donde es legal la mariguana medicinal pero no así el uso de la recreativa, pocas personas han sido detenidas por posesión del enervante en el aeropuerto, sin embargo, si han enfrentado sanciones.En 2016, 11 de los aproximadamente 2.8 millones de pasajeros que fueron revisados por la TSA en el Aeropuerto Internacional de Jacksonville, fueron detenidos por tener en su poder mariguana, comentó Michael D. Stewart, director de asuntos externos del aeropuerto.Todos fueron arrestados o les notificaron que comparecieran ante la corte.Agentes del TSA se acompañan de perros que olfatean a la gente que está haciendo fila en los puestos de revisión en busca de explosivos, no de mariguana.Sin embargo, los perros que colaboran con los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, tratan de detectar drogas ilícitas y otras sustancias ilegales, pero sólo entre los pasajeros que arriban a Estados Unidos en vuelos internacionales.“A algunas personas les gusta llevar una botella de vino para relajarse cuando viajan”, comentó Smith.“Yo prefiero un poco de mariguana”. “En algunos estados es difícil comprar un poco, así que es más fácil llevar mi dotación”.La mariguana medicinal y recreativa es legal en el estado de Washington.Usualmente, ella lleva mariguana en un frasco de pastillas de plástico que los niños no pueden abrir.“Sólo en una ocasión una agente del TSA sacó el contenedor de mi bolsa”, dijo, “pero fue porque estaba buscando una botella de agua que detectó el escáner”.La agente regresó la mariguana a su lugar, relató Smith. “No creo que ella se haya dado cuenta de lo que era”.Smith comentó que en algunas ocasiones ha viajado con algunas formas de mariguana comestible.“Llevé un par de chocolates o mentas de cannabis, las saqué de su envoltorio y las coloqué en un contenedor que no estaba etiquetado como un producto elaborado con esa sustancia”, dijo.Cy Scott, cofundador de Headset, una empresa de Seattle que se dedica a analizar información de la industria de la mariguana, comentó que la proliferación de nuevas formas de canabis facilita el llevar la sustancia durante un viaje en avión.“Además de galletas y chocolates, existen parches transdémicos, gotas sublinguales, plumas vaporizadoras y diversos ungüentos”, agregó.Existen 70 mil productos de mariguana que se venden tan sólo en el Estado de Washington, dijo, “Así que hay innumerables maneras de llevar mariguana de una manera que no sea obvia”.Jaime Ruiz, jefe de las Divisiones de la Frontera Norte y de la Costa del Departamento de Seguridad Interna, no quiso especular sobre si el aroma de cada producto de mariguana podría ser detectado por un perro que trabaja para el Departamento de Aduanas.“Aunque por experiencia, nuestros canes han podido detectar olores en lugares impensables y han logrado encontrar mariguana oculta en contenedores herméticos”, aseguró.El conflicto entre los consumidores legales de mariguana y las leyes federales ha empeorado.Las recomendaciones de los médicos para el uso de la droga han aumentado a medida que se han descubierto nuevos usos medicinales.La cantante Melissa Etheridge la usa como parte de su tratamiento del cáncer de mama.El número de estados que están legalizando la mariguana medicinal y recreativa sigue aumentando.Al mismo tiempo, el procurador general Jeff Sessions está a favor de que haya leyes más estrictas sobre ese enervante en todo el país.Etheridge señaló que está siendo más cauta al volar con esa sustancia.Hasta ahora, Anderson de la TSA ha comentado “nuestra política y procedimientos sobre ese tema no han cambiado”.