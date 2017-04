EU puede resolver problema norcoreano sin China: Trump

Washington— El presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó este martes estar listo para "resolver el problema" norcoreano sin la ayuda de China, unos días después de haber mantenido un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping."Corea del Norte busca problemas. Si China decide ayudar, eso sería genial. Si no, ¡resolveremos el problema sin ellos!", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.El presidente estadounidense pareció vincular las negociaciones comerciales entre las dos primeras potencias económicas mundiales con la cuestión norcoreana: "¡Expliqué al presidente de China que un acuerdo comercial con Estados Unidos será mucho mejor para ellos si resuelven el problema norcoreano!"Washington anunció el fin de semana el envío de un grupo aeronaval estadounidense, incluyendo el portaaviones 'USS Carl Vinson', hacia la península de Corea.Corea del Norte denunció este martes el despliegue, considerándolo "insensato" y se dijo dispuesto a responder con "la poderosa fuerza de las armas".Trump ya había amenazado con una acción unilateral contra Pyongyang si China, principal aliado de Corea del Norte, no lograba reducir las ambiciones nucleares de su vecino.Y su secretario de Estado, Rex Tillerson, volvió a declarar el viernes que Estados Unidos estaba dispuesto "a actuar en solitario si China no es capaz de coordinar con nosotros".El presidente estadounidense recibió el jueves y viernes pasados a Xi Jinping en su residencia privada de Florida, en un primer encuentro entre los dos mandatarios marcado por la cordialidad.

