Acusa EU a Rusia de encubrir ataque en Siria

En un informe desclasificado de cuatro páginas que detalla la inteligencia estadounidense sobre el ataque con armas químicas y contiene una refutación punto por punto de las reclamaciones de Moscú, la Casa Blanca afirmó que los gobiernos sirio y ruso habían tratado de confundir a la comunidad mundial sobre el asalto a través de desinformación y “narraciones falsas”.El documento con lenguaje enérgico exige la condena internacional del uso de armas químicas en Siria y critica duramente a Rusia por “blindar” a un aliado que ha utilizado armas de destrucción masiva.Se trata de un cambio notable por parte del presidente Donald Trump, quien entró en funciones alabando al presidente Vladimir Putin de Rusia y buscando un terreno común con él, y ahora parece estar moviéndose rápidamente para aislarlo.Los cargos se produjeron cuando Rex W. Tillerson, el secretario de Estado, se estaba preparando para las reuniones en Moscú este miércoles, y mientras el Congreso y el FBI investigan posibles lazos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia.“Rusia está en una isla en esto”, dijo Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca. Dijo que había poca disputa sobre la responsabilidad de Siria por el ataque, excepto por Moscú y los “estados fallidos” de Corea del Norte e Irán.“Esto no es exactamente una fiesta de coctel de gente feliz con la que quieres estar asociado”, dijo.Funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, hablando bajo la condición de anonimato para discutir la opinión del gobierno, dijeron que el objetivo de Rusia era encubrir la culpabilidad del gobierno sirio por el ataque químico.Afirmaron que el gobierno sirio, bajo la presión de las fuerzas de la oposición en la estratégica provincia de Hama, y sin las tropas suficientes para responder, utilizó el letal agente nervioso sarín para tomar represalias contra los rebeldes que amenazaban el territorio controlado por el gobierno.Ni Spicer ni ninguno de los funcionarios que detallaron la cronología del ataque químico del gobierno de los Estados Unidos quiso comentar la posibilidad de que el gobierno ruso conociera de antemano el plan de Siria de llevarlo a cabo o de lanzar un ataque posterior a un hospital que estaba tratando víctimas.Pero un funcionario dijo que, dada la historia de estrecha cooperación entre los militares sirios y rusos, y que las fuerzas rusas estaban estacionadas en el aeródromo de Al Shayrat, que se utilizó para lanzar el ataque químico, Moscú debe responder.“La respuesta de Moscú al ataque del 4 de abril sigue un patrón familiar de sus respuestas a otras acciones atroces”, dijo el informe. “Maneja múltiples recuentos conflictivos para crear confusión y sembrar dudas dentro de la comunidad internacional”.Gran parte del informe se dedicó a refutar la afirmación de Rusia de que el ataque químico de la semana pasada fue en realidad el resultado de un ataque aéreo de Siria contra un depósito de municiones terroristas en Khan Sheikhoun que contenía armas químicas.El informe también citó imágenes de video y de satélite comercial que mostraban que el arma química había aterrizado en medio de una carretera, no en una instalación de armas.Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que las agencias de inteligencia estadounidenses no creen que el Estado Islámico u otros grupos terroristas tengan gas sarín.El informe rechazó también la afirmación de Moscú de que el ataque del 4 de abril era una “broma de naturaleza provocativa” y negó las sugerencias rusas de que la sustancia utilizada podría no haber sido sarín.“Las víctimas del ataque del 4 de abril mostraron síntomas reveladores de la exposición del agente nervioso, incluyendo contracción de las pupilas, espuma en la nariz y la boca, y espasmos”, dijo el informe.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.