Hallan murciélago descompuesto en bolsa de ensalada orgánica

Como lo reportó The Miami Herald, el sábado se ordenó el retiro de una cantidad no determinada de paquetes de ensalada orgánica de las tiendas Walmart de todo el sureste de Estados Unidos “debido a que tuvo una sigilosa relación con los murciélagos”, y según The Washington Post, fue la más asquerosa de todas.La noticia del retiro del producto de la sección Fresh Express sólo nos dice que a pesar de “la serie de estrictos controles que se aplican durante el cultivo y la cosecha”, un “extraño animal” encontró la manera de meterse a un contenedor de cinco onzas de una Mezcla Primaveral de Productos Orgánicos, en algún lugar de este continente.Sin embargo, es probable que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) nos digan mucho más que lo que quisiéramos saber.“Dos personas de Florida reportaron haber comido esa ensalada antes de que fuera encontrado el murciélago”, se lee en la noticia que dio a conocer la agencia acerca de una investigación sobre el incidente.El murciélago muerto fue entregado al Gobierno Federal.“La deteriorada condición en que se encontraba el murciélago no le permitió a CDC determinar definitivamente si el animal tenía rabia”.Eso suena mal, aunque el CDC asegura que es muy pequeña la posibilidad de que estuviera vivo el virus de la rabia en la ensalada.Además, las dos personas que comieron la ensalada parecen en buen estado de salud.“Inmediatamente después de la notificación del evento, la seguridad encargada de los alimentos de Fresh Express y los rápidos equipos de respuesta trabajaron en cercana coordinación con Walmart y con las autoridades reguladoras para lanzar una investigación exhaustiva”, comentó un portavoz de la empresa, que es propiedad de los Plátanos Chiquita, en un comunicado que publicó The Washington Post.“En base a toda la evidencia disponible, tenemos confianza en que se trata de un incidente aislado”.Fresh Express, al igual que muchos productores de alimentos en esta era de la distribución masiva, ya había realizado algunos retiros de productos anteriormente.Aunque los temores de contaminación –como la salmonela, alérgenos en las almendras y en algunos paquetes de queso parmesano– no muestran el horror que sintieron las personas que comen ensaladas en Florida.No es que un pequeño murciélago muerto sea la cosa más peligrosa que uno pueda encontrar en un alimento. La mínima posibilidad de rabia en dos personas que parecen estar bien palidece en comparación con la nieve Blue Bell que estaba contaminada con Listeria y que provocó que se enfermaran personas en cuatro estados.En 2015, la contaminación de pepinos mató a dos personas y enfermó a cientos.Un portavoz de Walmart no informó en cuál tienda fue encontrado el murciélago, aunque dijo que tan pronto como la empresa se enteró del incidente, les avisó a todas las demás que venden ensaladas de esa marca para que las retiraran de los estantes.No hay indicios de que el incidente pueda generar algo parecido a la crisis de relaciones públicas que enfrentó Chipotle en 2015, cuando 80 estudiantes universitarios se enfermaron después de visitar un solo restaurante.La catástrofe financiera que provocó un brote de E.coli en Taco Bell hace una década o la de Jack in the Box, antes de eso.Aunque un murciélago en estado de descomposición no es necesariamente la cosa extraña más grotesca que uno puede encontrar en la comida.National Public Radio (NPR) tiene todo un compendio de reportes de dedos que han sido encontrados en la comida rápida.