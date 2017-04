Reconoce Pulitzer periodismo que cubrió campaña electoral en EU

Nueva York– Los premios Pulitzer reconocieron hoy la cobertura de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, gracias a un periodismo que expuso las engañosas reivindicaciones del ahora presidente del país, Donald Trump, sobre sus donaciones benéficas.David Fahrenthold, del diario The Washington Post, se llevó el Premio Nacional por ofrecer “un modelo de periodismo transparente”, que levantó las dudas sobre las reivindicaciones de Trump acerca de su generosidad altruista.El reportero no sólo investigó las presuntas donaciones del mandatario, sino que reveló cómo el candidato presidencial republicano se jactó en 2005 de manosear a mujeres. Las declaraciones de Trump sobre este asunto se hicieron virales.Peggy Noonan, de The Wall Street Journal, obtuvo el galardón en la categoría de Comentario por sus “columnas excelentemente escritas que conectaron a los lectores con las virtudes que los estadounidenses comparten, en una de las campañas políticas más divisivas del país”.El Pulitzer al Servicio Público recayó en el tabloide New York Daily News y ProPublica por destapar los abusos de la policía a la hora de aplicar las órdenes de desahucio, principalmente contra las minorías pobres.El diario The New York Times se llevó el premio al Periodismo Internacional por un reportaje sobre las aspiraciones del mandatario ruso, Vladimir Putin, para ampliar su poder más allá de sus fronteras, incluyendo asesinatos, ciberacoso y trampas a sus opositores.El periodista C.J. Chivers, también del Times, ganó por su reportaje sobre cómo un Marine cae en la violencia tras estar en la guerra.El fotógrafo independiente Daniel Barehulak obtuvo el reconocimiento de Fotografías de Noticias de Última Hora por sus imágenes sobre la guerra contra las drogas en Filipinas publicadas en The New York Times.El periódico Chicago Tribune recibió el Pulitzer a Reportaje Fotográfico sobre un niño de 10 años y su madre intentando que el pequeño vuelva a la normalidad tras ser víctima de un tiroteo en Chicago.El East Bay Times de la ciudad californiana de Oakland se impuso en la categoría de Noticias de Última Hora por cubrir el incendio en una fiesta celebrada en un depósito que dejó 36 muertos y que puso al descubierto los fallos municipales para prevenir este tipo de catástrofes.