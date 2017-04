Quiere Trump más candados al comercio

Washington DC– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando un decreto para lanzar una investigación comercial que podría llevar a aplicar aranceles suplementarios en ciertas categorías de productos.Así lo aseguró a la agencia Reuters un funcionario de la Administración.El nuevo decreto, si es emitido, buscaría determinar si el déficit comercial de Estados Unidos para ciertas líneas de productos es resultado de dumping en productos importados bajo los costos o subsidios injustos aplicados por Gobiernos extranjeros, explicó el funcionario a última hora del domingo.Esto podría finalmente llevar a aranceles adicionales sobre algunas importaciones, aunque cualquier decisión dependería de los hallazgos de la investigación, no de conclusiones predeterminadas, argumentó el funcionario bajo condición de anonimato, ya que el decreto aún está bajo análisis.El funcionario no especificó qué tipo de productos podrían ser investigados."La administración usará los resultados de esa investigación para determinar el mejor camino a escoger, lo que podría incluir cualquier opción, desde ninguna acción a la aplicación de aranceles suplementarios", enfatizó.El funcionario de la Administración Trump no entregó detalles a Reuters sobre las fechas de un eventual decreto, que iría separado de una orden del 31 de marzo autorizando por 90 días al Departamento de Comercio a estudiar abusos comerciales y sus efectos sobre el déficit de Estados Unidos.Por su parte, Bloomberg publicó que las investigaciones sobre posible dumping serían en materias primas como el acero y el aluminio.El comercio era una de los temas principales de la agenda de Trump y el Presidente chino Xi Jinping cuando se reunieron la semana pasada en Florida.Los dos líderes concluyeron su reunión sin grandes avances en el comercio o la inversión, aunque ambos países acordaron un "plan de 100 días" para discutir maneras de reducir los desequilibrios comerciales.Por su parte, el Financial Times informó en su edición del lunes que China ofrecerá concesiones para evitar una guerra comercial con Estados Unidos, citando a funcionarios chinos y estadounidenses no identificados.Ello incluiría ofrecer un mejor acceso a los productos financieros de Estados Unidos y poner fin a una veda vigente desde hace años a las importaciones de carne estadounidense.Según define el Departamento de Comercio, hay dumping cuando un productor extranjero vende un producto en Estados Unidos por debajo del precio de venta en su mercado de origen o inferior al costo de producción. Se suele hacer para socavar la competencia extranjera.

