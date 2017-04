Es difícil tomar en serio los diseños serios para el muro: The Chicago Tribune

El primer conjunto de diseños para el muro fronterizo oscila entre lo estrafalario (una trinchera con residuos nucleares en el fondo), lo inspirado por fortalezas (un aspirante a Muralla China) y los obviamente ridículos (un muro de faros), publicó The Chicago Tribune.En una editorial, el diario escribió que en las especificaciones presentadas por Trump se menciona un muro, de por lo menos nueve metros (30 pies) de altura, que sea difícil de escalar y de traspasar y “estéticamente agradable” del lado estadounidense. (hasta ahí llegaron las políticas de buen vecino).De acuerdo con el The San Diego Union-Tribune, el cual dio a conocer los planes, el Departamento de Seguridad Interna elegirá de entre más de 400 compañías a 20 finalistas que en junio construirán prototipos en los alrededores de San Diego. Sobresale el hecho de que aparentemente los mejores arquitectos decidieron no participar, conscientes del argumento de que diseñar el muro los haría cómplices de un proyecto considerado reprobable por muchos.The Chicago Tribune publicó que resulta difícil tomar en serio aun varios de los diseños serios. Los planes encajan en cuatro categorías:Los estrafalarios malos vecinos: Clayton Industries, de Pittsburgh, sugiere una barrera de varias capas consistente en una valla, hileras de sensores, una trinchera con residuos nucleares de por lo menos 30 metros (100 pies de profundidad), un conjunto de vías de ferrocarril y un muro de nueve metros.Agregados superfluos: El plan de una empresa de la región de San Diego, National Consulting Service, es colocar un monorriel encima del muro. Al parecer la idea –revitalizar los vínculos de las ciudades hermanas en la frontera− parece contradecir el propósito defensivo del muro.Por ese mismo estilo de la tradición de decorar con algo superfluo diseños poco atractivos, la compañía de Las Vegas Gleason Partners quiere construir un muro hecho básicamente con paneles solares inclinados que asegura generaría electricidad y reducirían los costos.Uno más: Black Security Productos, de Austin, Texas, dejaría un hueco de 10 centímetros (cuatro pulgadas) en la base del muro, permitiendo colarse a las criaturas pequeñas.Las fortalezas: En estos diseños no se hace esfuerzo alguno por ocultar las características fundamentales: decomisos e intimidación. El principal exemplo: el plan de Crisis Resolution Security Services, de Clarence, Illinois, salido literalmente del imaginario populista de Trump.“El propósito de este muro es defender lo que es verdaderamente estadounidense, y puede empezar siendo hermoso de una manera que valoren los ciudadanos estadounidenses ordinarios”, se lee en la propuesta de la empresa. Aquí no hay ningún diseño abstracto elitista. Con sus orillas similares a un castillo, sus estructuras rígidas con amplios muros, el diseño es una vil imitación de la Gran Muralla China.De igual manera, en la propuesta de WTC Construction de St. Andrews, Texas, se contempla un austero muro de hormigón prefabricado con el que se intentaría imitar el entorno desértico. El diseño es una versión glorificada de una barrera para el ruido de la carretera.Los comentarios extravagantes: En todos los concursos de diseño hay imágenes caprichosas. Los diseñadores no están intentando ganar. Están burlándose la idea de la competencia y haciendo comentarios estimulantes.En este caso, en los diseños aparentemente sin sentido de la artista de Pittsburgh Jennifer Meridian se incluye un muro con tres millones de hamacas y un muro de faros, este último adornado con ojos en alusión a la mirada vigilante de la Patrulla Fronteriza.

