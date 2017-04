Panaderos inmigrantes protestan contra Trump

Nueva York— Trabajadores inmigrantes de una famosa panadería en Nueva York que son amenazados con ser despedidos si no tramitan documentos legales de trabajo desafiaron al gobierno al protestar frente al hogar del presidente Donald Trump en Manhattan.Treinta y un empleados de la Panadería Tom Cat también podrían ser deportados si no demuestran para el 21 de abril que radican en el país de manera legal.Los trabajadores, en su mayoría de habla hispana, y cerca de 100 simpatizantes se reunieron el sábado fuera de la Torre Trump para protestar por lo que llamaron la "intimidación'' del gobierno de Trump.Gerentes de Tom Cat se reunieron con los trabajadores de uno en uno el mes pasado para decirles que el Departamento de Seguridad Nacional investigaba a la compañía, y que serían despedidos de no presentar la documentación, de acuerdo con Daniel Gross, director ejecutivo de Brandworkers, un grupo sin fines de lucro que defiende los derechos de los trabajadores de la industria alimenticia.Se hicieron varias llamadas a la planta de Tom Cat en Queens pero nadie respondió por el momento."Ha hecho que me sienta muy triste y molesto al mismo tiempo, porque nunca esperé que esto iría a suceder'', declaró Héctor Solís, un residente de Brooklyn de 45 años y nacido en Ciudad de México.Solís mantiene a su familia mediante un trabajo que inicia diariamente a las 4:30 de la mañana. El hombre sufrió un ataque cardiaco hace varios años y teme perder su empleo junto con su seguro médico.Aunque presentó los que parecían ser documentos de trabajo hace cerca de 12 años para conseguir este empleo, reconoce que no cuenta con permiso legal para laborar en Estados Unidos, pero asegura que ha pagado sus impuestos durante 20 años.Los 31 trabajadores son representados por el Centro de Justicia Urbana "en su lucha por retener sus empleos e inspirar a la gente trabajadora de todo el país a resistir las medidas de las autoridades de inmigración'', detalló el organismo sin fines de lucro en un comunicado emitido por la abogada Reena Arora.Arora agregó que el centro está considerando varias opciones legales.La panadería emplea a cerca de 180 trabajadores en el vecindario de Long Island City, y produce pan artesanal las 24 horas al día para surtir a varios de los mejores restaurantes y tiendas gourmet de Nueva York.

