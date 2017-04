Busca Sessions retomar la guerra contra las drogas

El procurador general Jeff Sessions incluyó a Steven H. Cook, un expolicía que fue fiscal federal en Tennesse, en su esfera cercana en el Departamento de Justicia como uno de sus principales colaboradores para revertir las políticas de justicia penal de Obama y el exprocurador general Eric Holder, publicó The Washington Post.De acuerdo con el diario estadounidense, Sessions aún no ha anunciado cambios específicos en las políticas, pero la presencia de Cook dice muchísimo sobre el rumbo que está tomando el Departamento de Justicia.The Washington Post informó que funcionarios policiacos señalan que Sessions y Cook están preparando un plan destinado a ejercer acciones penales en más casos de drogas y armas y en pedir sentencias mínimas obligatorias. Ambos se encuentran ansiosos por retomar la estrategia nacional contra la delincuencia implementada en los años 80 y 90, el punto máximo de la guerra contra las drogas, enfoque que se ha ido abandonando en años recientes conforme las comunidades minoritarias combatían los efectos del encarcelamiento masivo.En Estados Unidos los delitos se hallan en niveles históricamente bajos, pero Sessions considera que el incremento de homicidios en varias ciudades indica una “peligrosa nueva tendencia” para la cual hace falta responder con mano dura, publicó el rotativo.Quienes abogan por la reforma en la justicia penal argumentan que Sessions y Cook están tomando la dirección equivocada –reimplementando una estrategia que destruyó familias y envió por drogas a la cárcel durante largas sentencias a infractores de bajo nivel, que en forma desproporcionada son ciudadanos de grupos minoritarios.Pero Cook se considera un subprocurador federal que lleva años intentando proteger a zonas habitacionales desoladas por la delincuencia.La instancia a cargo de Cook ha añadido cargos por armas a efecto de hacer aun más largas las sentencias, popular herramienta para conseguir los castigos por el mayor tiempo posible.Cook y Sessions se han opuesto asimismo a los vientos de cambio en el Capitolio, donde recientemente un grupo bipartidista de legisladores intentó sin éxito que se aprobara la primera iniciativa significativa de justicia penal en décadas. Dicha propuesta hubiera reducido algunas de las sentencias mínimas obligatorias en los delitos sobre armas y drogas. Hubiera otorgado también mayor flexibilidad a los jueces al emitir sentencias de drogas.“Sessions fue la razón principal de que no se promulgara el proyecto de ley”, dijo Inimai M. Chettiar, director del Programa de Justicia en el Centro Brennan para la Justicia.Ahora que es procurador general, Sessions ha dado indicios de una nueva dirección. Como primer paso, el mes pasado indicó a través de memorándum a sus fiscales empezar a utilizar “todas las herramientas en nuestra posesión” –terminología en referencia a las estrategias de la guerra contra la drogas en donde se incluía aumentar los cargos a fin de extender las sentencias.Sessions pronto nombró a Cook como funcionario de alto nivel en el equipo especial del procurador especial destinado a la reducción de la delincuencia y a la seguridad pública, el cual se creó a raíz de la orden ejecutiva girada por Trump para abordar lo que el Presidente ha calificado como “carnicería estadounidense”.“Si alguna leve esperanza quedaba en la reforma de las sentencias”, el nombramiento de Cook acabó con ella, dijo Kevin Ring, presidente de Familias contra los Mínimos Obligatorios. “Simplemente no existe suficiente maquinaria para construir todas las cárceles que harían falta a fin de implementar la visión que Steve Cook tiene para Estados Unidos”.Se espera asimismo que Sessions asuma una postura más estricta en lo relacionado con los castigos por consumir y distribuir mariguana. Su equipo especial revisará las actuales políticas sobre la mariguana, de acuerdo con el memorándum que Sessions dirigió la semana pasada a los fiscales. A nivel federal consumir y distribuir mariguana es ilegal.En su intento por aplicar nuevamente las prácticas de la guerra contra las drogas, aún se desconoce lo que el funcionario hará en torno a la ola de estados que han legalizado en años recientes la mariguana. Pero en cada discurso parece endurecerse su retórica contra la droga. En Richmond, despertó dudas sobre la mariguana de usos medicinales y dijo que “se le ha dado vuelo, quizá demasiado”.Los colaboradores de Sessions enfatizan que el procurador general no quiere cambiar drásticamente todos los aspectos de las políticas de la justicia penal.“No estamos eliminando porque sí todo lo que se ha hecho ante de nosotros”, dijo Robyn Thiemman, de la Oficina de Políticas Legales, quien colabora con Cook. “El procurador general reconoce que existe buen trabajo”.No obstante, los comentarios que Sessions ha hecho revelan que su fascinación con una era previa de combate a la delincuencia continúa.“Durante discurso en Richmond, dijo. “psicológica, política, moralmente, necesitamos decir –como decía Nancy Reagan− ‘nada más digan no”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.