Se desata balacera en gimnasio de Florida

Coral Gables, Florida— Un tiroteo cerca de un lujoso centro comercial en el sur de Florida dejó ayer al menos una persona muerta, informaron las autoridades.Varios detectives acudieron al lugar de la balacera en la calle South Lejeune en Coral Gables, cerca del centro comercial al aire libre Shops at Merrick Park, no lejos de la Universidad de Miami, indicó Álvaro Zabaleta de la Policía del condado Miami-Dade en un correo electrónico a la prensa.Más de una decena de autos patrulla de la policía estaban estacionados afuera del centro comercial, que fue acordonado con cinta plástica de la policía. El conjunto de tiendas parecía haber sido evacuado y había personas reunidas en el exterior.El tiroteo fue en un gimnasio del centro comercial, informaron el diario Miami Herald y otros medios noticiosos.Unas 100 personas comían en un patio al aire libre cuando comenzaron los disparos, añadió el periódico. El gerente general del negocio Yard House, Tim Hartog, dijo que algunos comensales corrieron al interior y se ocultaron debajo de las mesas, mientras que otros corrieron por la puerta trasera antes de que la policía ordenara cerrar todas las puertas del restaurante y de tiendas cercanas.Alrededor de una hora después del tiroteo, algunas personas con ropa de entrenamiento seguían afuera del gimnasio. Una mujer dijo que estaba esperando para ver si se le permitía entrar con el fin de recuperar sus pertenencias.“Dijeron ‘corran’ y corrí”, dijo la mujer, que prefirió no identificarse.Varios policías y bomberos bloquearon las calles de la zona.

