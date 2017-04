Tenía CIA evidencias de que Rusia ayudaba a Trump antes de lo que se pensaba

Washington— El verano pasado la CIA notificó mediante reportes clasificados a legisladores de alto nivel tener información que indicaba que Rusia estaba tomando medidas destinadas a contribuir a la elección presidencial de Donald J. Trump, hallazgo que se hizo público hasta meses después de la victoria de Trump, señalaron exfuncionarios gubernamentales.En los informes se indica que funcionarios de inteligencia tenían evidencia de las intenciones rusas de ayudar a Trump en su campaña presidencial mucho antes de lo que se había pensado. En los reportes se revela asimismo una crucial escisión ocurrida el verano pasado entre la CIA y sus pares en el FBI, donde hasta otoño un amplio número de funcionarios de alto nivel continuó creyendo que los ciberataques de Rusia iban dirigidos más que nada a trastocar el sistema político de Estados Unidos, no a que fuera electo Trump, según entrevistas.Los exfuncionarios dijeron a que a finales de agosto −10 semanas ates de las elecciones− el entonces director de la CIA John O. Brennan se hallaba tan preocupado por las crecientes evidencias de la interferencia rusa en las elecciones que empezó urgentemente a informar de manera individual a ocho miembros del Congreso, a algunos de ellos a través de líneas telefónicas seguras cuando los legisladores se hallaban en sus vacaciones de verano.Estando en ese momento al alza las inquietudes sobre la infiltración rusa al Comité Nacional Demócrata, la CIA comenzó a ver indicios de posibles vínculos con el equipo de campaña de Trump, dijeron los funcionarios. Para las últimas semanas de la campaña, el Congreso y las instancias de inteligencia estaban apresurándose a comprender la magnitud de la amenaza rusa.Durante el reporte del 25 de agosto ante el representante Harry Reid, entonces el demócrata de mayor rango en el Senado, Brennan indicó que aparentemente el propósito de los hackeos rusos era ayudar a Trump a ganar las elecciones de noviembre, según dos exfuncionarios enterados sobre el informe.Los funcionarios señalaron que Brennan indicó asimismo la posibilidad de que asesores no identificados de Trump estuvieran colaborando con los rusos a efecto de interferir en las elecciones. Actualmente el FBI y dos comités congresistas están investigando dicho alegato.En el informe presentado en agosto a Reid, dijeron los dos exfuncionarios, Brennan manifestó que la capacidad legal de la CIA, dedicada a la inteligencia extranjera, para investigar posibles nexos con Trump era limitada. Los funcionarios añadieron que Brennan dijo a Reid que el FBI, la instancia encargada de la inteligencia doméstica, tendría que dirigir las indagatorias.Un mes antes, a finales de julio, el FBI había había iniciado una investigación de contrainteligencia destinada a examinar los posibles vínculos entre Rusia y las personas relacionadas con el equipo de campaña de Trump. Pero dicha indagatoria se mantuvo fuera del conocimiento inclusive de los miembros del Congreso.Los reportes clasificados presentados en agosto y septiembre por la CIA ante los líderes republicanos y demócratas del Congreso y el Senado y ante los comités de inteligencia de cada cámara muestran profundas inquietudes acerca del impacto de la interferencia en las elecciones.En los informes, la CIA señaló la existencia de inteligencia que no sólo indicaba que los rusos estaban intentando que Trump resultara electo sino que desde el 2004 habían tenido acceso a numerosos consejos electorales locales en Estados Unidos, dijeron funcionarios.

