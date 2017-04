Se conmemoran 130 años de la primera alcaldesa en EU

La elección de la primera alcaldesa en Estados Unidos empezó como una cruel broma masculina.De acuerdo con The Washington Post, Susanna Madora Salter tenía 27 años cuando las mujeres del estado de Kansas obtuvieron en 1887 el derecho a votar en las elecciones locales, de acuerdo con la Sociedad Histórica de Kansas. Ese nuevo derecho se aplicaba a Salter, quien acababa de mudarse junto con su marido, Lewis Salter, a la población cuáquera de Argonia, Kansas.En 1883 en Argonia se había formado la Unión de Mujeres Cristianas a favor de la Templanza (WTCU, por sus siglas en inglés), a la cual Salter pertenecía. Ahora, sus integrantes vieron la oportunidad de marcar la diferencia votando en las elecciones locales, a efectuarse el 4 de abril de 1887, cuyos 130 años se conmemoraron la presente semana.Uno de los principales objetivos del grupo era prohibir el alcohol.El diario recuenta que las mujeres convocaron a reunión electoral la noche previa a las elecciones planeando elegir a varios hombres prohibicionistas que contendieran por un cargo. Con sus votos, quizá por fin la WCTU consiguiera algún poder político en la población de 400 habitantes.Mientras tanto, a la reunión acudieron un par de hombres que se oponían a la prohibición, apodados “mojados”. Intentaron intimidar a las mujeres para que eligieran a otros candidatos. Pero ellas no cedieron.A los “mojados” se les ocurrió un nuevo plan denominado reunión electoral secreta.Según The Washington Post, en ese entonces no se registraba por adelantado a los candidatos, ni las elecciones estaban muy organizadas. Los “mojados” solamente escribieron sus papeletas con la lista de los candidatos y las distribuyeron entre los pobladores.“Anotaron un montón de candidatos idénticos a los de la WCTU, salvo por la alcaldía, donde pusieron el nombre de la señora Salter”, escribió el historiador Monroe Billington.“Dedujeron que la idea de que ocupara la alcaldía Susanna Madora Salter, esposa y madre de 27 años, era tan absurda que sólo las extremistas de la WCTU votarían por ella, haciendo quedar a su movimiento como marginal y tonto”, escribió el historiador Gil Troy.La mañana de las votaciones, el plan parecía estar saliendo bien.Una delegación visitó a Salter en su casa, explicándole lo que había ocurrido. Se le dio la oportunidad de retirar su nombre de la papeleta, pero ella rechazó la oferta.Animada por la decisión la WCTU retiró a su propio candidato y votó a tropel por ella. Salter ganó, obteniendo más del 60 por ciento de los votos.“En vez de humillar a las mujeres, eligieron a la primera alcaldesa del país”, escribió Billington. “Cuando se dieron a conocer los resultados, el esposo de la señora Salter se adaptó a la situación y, con cierto grado de orgullo, bromeó respecto a ser el ‘marido de la alcaldesa”.Pronto corrió la voz, mientras que Salter recibió notas tanto de júbilo como de ira provenientes de todo el país.Salter prestó servicio por unos cuantos años antes de mudarse a Oklahoma, pero dejó tras de sí roto un obstáculo para las mujeres –uno que al principio ni siquiera tenía intenciones de romperHoy en día, quienes visiten el pueblo pueden ver frente al ayuntamiento una placa de bronce en honor a Salter, quien murió en 1961 a los 101 años de edad.

