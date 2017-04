Maneja Trump crisis Siria en Mar-a-Lago

Ciudad de México– "El presidente recibe un informe sobre el ataque militar sobre Siria", tuiteó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, junto a una foto en la que se ve al presidente Donald Trump reunido con su equipo de Seguridad Nacional.De esta forma, la Casa Blanca presentó la foto oficial en la que Trump está sentado a la cabeza de una mesa de convenciones y rodeado de sus principales asesores de seguridad nacional, recibiendo el parte militar sobre la operación de bombardeo que ordenó la noche del jueves contra una base aérea en Siria.A primera vista, la foto, que según informó el portavoz fue editada por razones de seguridad, parece ser similar a muchas otras que se han presentado en ocasiones anteriores.Es como la de mayo del 2011 en la que aparece Barack Obama y su entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que se ve cómo siguen en directo el operativo que culminó con la muerte de Osama Bin Laden en Paquistán.Solamente que en este caso, la sala de manejo de crisis fue improvisada en un salón no identificado de Mar-a-Lago, el resort del sur de Florida propiedad de Trump, a donde viajó para tener una reunión con su homólogo de China, Xi Jinping.En la foto se ve al lado izquierdo de Trump al Secretario de Estado, Rex Tillerson, y a su derecha al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, mientras observan un monitor.En la mesa de izquierda a derecha están el vice jefe de Gabinete, Joe Hagin, el yerno y asesor presidencial, Jared Kushner, y el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Sentados al frente el jefe de Gabinete, Reince Priebus, y el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster.Detrás están sentados el estratega del Presidente Steve Bannon, el asesor Stephen Miller, la vice asesora de seguridad nacional, Dina Powell, y el director del consejo económico, Gary Cohn.Un militar está parado de espaldas a la que parece ser la única puerta de la sala.Según varios medios como The New York Times y The Washington Post, la Casa Blanca dispone de una sala para el manejo de situaciones críticas a prueba de vigilancia e interferencias, algo que no está claro que pueda ser el caso de las instalaciones de Mar-a-Lago.

