Prohibe vuelos de drones sobre instalaciones militares

Washington– No se permitirá el vuelo de drones sobre 133 instalaciones militares de Estados Unidos por razones de seguridad, dijeron el viernes las autoridades, en la primera prohibición hecha exclusivamente sobre las naves teledirigidas.Las restricciones se elaboraron a pedido del Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad, dijo la Administración Federal de la Aviación en un comunicado. No se mencionó que hubiera alguna amenaza específica.Aunque los drones no podrán sobrevolar tales instalaciones, podrán volar cerca del perímetro de las bases a no más de 120 metros (400 pies) de altura, según el acuerdo que el Departamento de Defensa forjó con la administración.Por lo general se permiten los vuelos de drones pequeños si son a menos de 120 metros de altura.Un abogado de un conglomerado de fabricantes y usuarios de drones dijo que la nueva norma está redactada de tal manera que en un futuro se podría aplicar a otro tipo de instalaciones también.La decisión cayó por sorpresa en la industria de los aviones robot, dijo Michael Drobac, de la coalición de empresas del sector llamada Small UAV Coalition. No se le pidió la opinión a las empresas del sector aun cuando han abundado los esfuerzos de colaborar con el gobierno mediante la creación de comisiones y grupos de trabajo, dijo Drobac. El lenguaje ''impreciso'' usado en la nueva norma deja en la incógnita qué será permitido y qué no, manifestó el ejecutivo.''Hace falta cierta claridad y precisión del gobierno, necesaria para que la industria pueda acatar las normas'', expresó Drobac.El año pasado, el Congreso había aprobado una ley que requería a la FAA que redactara normas sobre qué tipo de instalaciones, aparte de las militares, deberían estar exentas de sobrevuelos de drones. La agencia iba a entregar su plan en enero, pero no estuvo listo a tiempo, manifestó Drobac.

