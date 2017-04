Reunión entre Trump y presidente chino, ensombrecida por hechos en Siria

Palm Beach, Florida– El presidente Donald Trump declaró el viernes que ha desarrollado una relación ''extraordinaria'' con el líder chino Xi Jinping, luego de una reunión entre ambos mandatarios que parecía ensombrecida por el reciente ataque misilístico estadounidense contra Siria.En una breve comparecencia ante reporteros, Trump dijo que él y Xi lograron ''gran progreso'' y ''muchos problemas que potencialmente serían muy malos quedarán eliminados''.El mandatario estadounidense no dio detalles del progreso que mencionó, ni dijo a qué problemas se refería. Pero se anticipa que los diálogos en la mansión de Trump en Florida se concentrarán en las relaciones comerciales entre los dos países, y en maneras en que China podría ayudar a limitar el programa nuclear de Corea del Norte. En el pasado Trump ha lanzado fuertes críticas contra China, acusándola de no hacer lo suficiente en esos temas.Xi dijo que las delegaciones cubrieron temas importantes y que establecieron buenas relaciones de trabajo y personales. Expresó que cree que Estados Unidos y China pueden seguir afianzando la relación, señalando que es la responsabilidad histórica de ambas naciones trabajar para la paz y la estabilidad.Aun así el tema de Siria parecía ensombrecer el encuentro.La cena a la que los dos asistieron concluyó poco antes de que Estados Unidos anunciara el lanzamiento de misiles contra una base aérea en Siria, en represalia contra el ataque con armas químicas lanzado por las fuerzas sirias contra civiles.Antes de la cena entre los dos mandatarios el jueves a la noche, a la que fueron acompañados por sus esposas, Trump dijo que él y Xi tuvieron largas discusiones. ''Hemos entablado una amistad'', agregó.Luego bromeó: ''No he conseguido nada, absolutamente nada''. Sin embargo, Xi sí consiguió algo. La prensa estatal china reportó la noche del jueves que Trump había aceptado una invitación de Xi para visitar China este año. La agencia oficial de noticias Xinhua reportó que Trump viajará a China ''en una próxima fecha'' en 2017, pero no dio detalles.La Casa Blanca pidió no tener demasiadas expectativas en torno a la reunión, insistiendo en que el encuentro de apenas 24 horas servía solo para que los dos gobernantes se conozcan. Dentro de la administración Trump persisten las discrepancias sobre cómo lidiar con China en temas como el comercio y la amenaza nuclear norcoreana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.