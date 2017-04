Hallan sin vida a 4 en cárcel de EU

Columbia, Carolina del Sur– Cuatro reos fueron hallados muertos hoy en un dormitorio de la prisión varonil de máxima seguridad de Carolina del Sur, informaron las autoridades.Los presos estaban en la Institución Correccional Kirkland, en Columbia, la capital estatal, declaró Bryan Stirling, el director del Departamento de Correccionales, a The Associated Press. El funcionario no precisó cómo murieron ni dio más detalles.Los cuatro fallecidos eran John King, de 52 años; Jason Kelley, de 35; Jimmy Ham, de 56, y William Scruggs, de 44, según los identificó Sommer Sharpe, portavoz del departamento, en un comunicado.King cumplía una condena por diversos delitos y su fecha de liberación estaba programada para octubre de 2020. Kelley estaba encerrado por ataque y agresión con agravantes, delitos por los que le determinaron una sentencia de 15 años. Iba a salir en agosto de 2020.Ham iba a ser liberado en noviembre de este año tras cumplir una sentencia por diversos delitos. Por su parte, Scruggs había sido condenado a cadena perpetua por homicidio y robo en propiedad ajena en primer grado.Stirling dijo que le solicitó a la División Policial Estatal que apoye a la policía de Correccionales en su pesquisa. El forense Gary Watts confirmó que investiga cuatro fallecimientos en la cárcel, pero no dio ningún detalle sobre cómo murieron los internos.Kirkland opera una cárcel especializada para los reos más peligrosos del estado, un centro de valoración y evaluación para nuevos prisioneros sentenciados a más de tres meses, y una enfermería con 24 camas, según indica Correccionales en su sitio web.

