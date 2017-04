Declara California fin de sequía en el estado

Fresno, California– El gobernador Jerry Brown declaró hoy el fin de la emergencia por la sequía en California tras poderosas tormentas que se presentaron luego de cuatro años extraordinariamente secos, los cuales dejaron graves daños en bosques, cultivos, presas y pozos, con el consecuente racionamiento de agua.La recuperación ha sido total. Luego de años de campos amarillentos y tierra agrietada, tormentas gigantescas cubrieron la Sierra Nevada de California este invierno con una capa profunda de nieve que fluye a la red de ríos y arroyos que suministran gran parte del agua del estado.Los jardines frente a las casas recuperaron su color verde brillante en los vecindarios de todo el estado, y los ríos que se habían convertido en lechos secos de arena y grava ahora están llenos de agua.Aun así, el suspender la orden es una medida meramente simbólica que no retira la mayor parte de las restricciones. Las autoridades insistieron en que mantendrán algunas reglas de conservación para los 40 millones de habitantes del estado.California usa más agua cada año de la que la Naturaleza otorga, y un invierno muy húmedo no modificará el pronóstico a largo plazo, advirtieron ambientalistas.“Incluso después de esta temporada inusualmente húmeda, no habrá agua suficiente para satisfacer todas las demandas de la agricultura, las empresas y las ciudades’’, dijo Kate Poole, directora del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.