Estadunidenses se oponen a pagar por muro de Trump

Washington DC– La mayoría de los estadounidenses se oponen a pagar por el muro del Presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México.Así lo reveló una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundida este jueves.El público se opone al nuevo gasto por el muro, 58 por ciento contra 28 ciento. Casi la mitad dice que se opone enérgicamente a pagar el proyecto.Los resultados se conocen en un momento crucial: legisladores republicanos y demócratas debaten acaloradamente la inclusión de un pago inicial por el muro, que a pesar de las promesas reiteradas de Trump sería financiado por los contribuyentes estadounidenses, no por México, en el proyecto de gastos que se debe aprobar antes de fin de mes para que el gobierno pueda seguir funcionando.La encuesta muestra posiciones encontradas con respecto al proyecto de presupuesto de Trump, criticado tanto por demócratas como republicanos en el Congreso.Los estadounidenses apoyan la idea de reducir la ayuda al exterior, pero se oponen a los recortes a los programas ambientales y de lucha contra el cambio climático.La mayoría se opone a recortar los fondos federales a las emisoras públicas y las artes y apoyan por abrumadora mayoría los programas de ayuda a los veteranos de guerra.Los planes de gasto de Trump enfrentan su primera prueba legislativa con el debate en torno a 30 mil millones de dólares para las fuerzas armadas y 3 mil millones para mejorar la seguridad en la frontera que incluyen mil millones para nuevas cercas y otras barreras en la frontera con México.El 86 por ciento de los demócratas y el 57 por ciento de los independientes se oponen a gastar en la construcción del muro. Los republicanos están 2-1 a favor, un margen de apoyo menor que en otros rubros.La propuesta de Trump que recibe de lejos el mayor apoyo es el aumento de presupuesto para la Secretaría de Asuntos de Veteranos, apoyada por el 74 por ciento de los estadounidenses con apenas 8 por ciento en contra.También apoyan aumentar el presupuesto de la patrulla fronteriza (50 por ciento a favor, 32 por ciento en contra) y reducir la ayuda al exterior (50 por ciento contra 30 por ciento).El 47 por ciento está a favor y el 34 por ciento está en contra de aumentar el gasto de defensa y fuerzas armadas.En cuanto al gasto en investigación médica y científica, el 64 por ciento se opone al plan de reducirlo y solo el 19 por ciento está a favor.Esta diferencia se refleja en el Congreso y uno de los que se opone es el líder del bloque mayoritario en el Senado, Mitch McConnell, quien tiene gran influencia. El proyecto del presidente es una guía, pero es el Congreso el que decide.La mayoría se opone a reducir el gasto en protección ambiental y cambio climático, por un amplio margen de 52 por ciento contra 18 por ciento. Además, la mayoría se opone reducir los presupuestos de TV y radio pública y las artes: un 44 por ciento frente a 32 por ciento.Sin embargo, las divisiones políticas asoman con fuerza en otros rubros del presupuesto. El 75 por ciento de los republicanos, pero el 40 por ciento de los independientes y el 26 por ciento de los demócratas apoyan el aumento del gasto militar.El 80 por ciento de los republicanos y el 49 por ciento de los independientes, pero el 26 por ciento de los demócratas, apoyan el aumento del presupuesto de la patrulla fronteriza.Adicionalmente, el 72 por ciento de los republicanos y el 54 por ciento de los independientes, el 30 por ciento de los demócratas, apoyan reducir la ayuda exterior.La encuesta AP-NORC fue realizada a mil 100 adultos entre el 23 y el 27 de marzo, con una muestra tomada del panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población.El margen de error es de más/menos 4 puntos porcentuales y las entrevistas fueron realizadas en línea y por teléfono, tanto celular como fijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.