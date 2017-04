Quieren vetar a niños indocumentados de escuelas públicas

Los Ángeles— Mientras que el presidente Trump espera la autorización y los fondos para la construcción de su prometido muro fronterizo de 2 mil millas entre México y los Estados Unidos, una organización ha propuesto una iniciativa local que mantendría a los inmigrantes indocumentados fuera de algunas escuelas de la comunidad Inland Empire, California.Los votantes en el Distrito Escolar Unificado de Yucaipa-Mesa, un distrito dividido por los condados de San Bernardino y Riverside, pronto podrían decidir si se les debería prohibir a los inmigrantes no autorizados en el país la asistencia a las escuelas públicas K-12, y si sus hijos nacidos en los Estados Unidos deberían pagar una matrícula de “no residente”.Joseph Turner, exresidente de San Bernardino y quien ahora vive en Torrance, esta semana presentó un aviso de intención ante el registro de votantes del condado de San Bernardino para hacer circular una petición con la propuesta.“Ya no podemos subyugar la educación y el futuro de nuestros hijos”, escribió Turner en la presentación, realizada a nombre de su grupo sin fines de lucro, American Children First. “Ya no cuidaremos de aquellos que han infringido nuestras leyes y que buscan prosperar a expensas de nuestros hijos”. Turner fundó American Children First el mes pasado. El grupo aboga fuertemente por la reforma contra la “inmigración no autorizada” entre otros temas, incluyendo el libre comercio y la educación.También Turner ha presionado durante mucho tiempo por la reforma de las políticas de inmigración para aquellas personas que se encuentran aquí indocumentadas, mediante el grupo sin fines de lucro creado en 2004 Save Our State, y con la autoría de la ley “City of San Bernardino Illegal Immigration Relief Act”, en dos mil seis.La medida hubiera prohibido a los propietarios alquilar sus inmuebles a los inmigrantes sin autorización en el país, y buscaba impedir que los dueños de negocios recibieran permisos operativos si los empleaban. Un juez del Tribunal Supremo del Condado de San Bernardino determinó que Turner no había recolectado las firmas suficientes para incluir la medida en la boleta electoral de la ciudad.Ahora, el individuo afirmó sentirse “revitalizado” por Trump, y tiene planes para llevar sus iniciativas a nivel nacional al concentrarse primero en un distrito escolar pequeño. “A Trump le fue muy bien [en el Inland Empire] y estoy esperando “que el público sea muy receptivo” a su propuesta, expresó.