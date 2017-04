Cambian republicanos reglas para designar magistrados

Washington DC– Los republicanos en el Senado cambiaron las reglas de larga data para la designación de magistrados de la Corte Suprema para despejar la confirmación de Neil M. Gorsuch, nominado por Trump.Esto, luego de que demócratas en la Cámara alta obstruyeran su avance a una votación de confirmación en el pleno del Senado, que tiene un total de 100 miembros.La conocida como opción nuclear cambia las reglas para evitar los bloqueos y que pueda pasar la nominación de un magistrado mediante una votación por mayoría simple.Se espera que el Senado confirme a Gorsuch como magistrado del Supremo mañana.Los republicanos necesitaban 60 votos -es decir, que al menos ocho demócratas e independientes se unieran a los 52 republicanos- para pasar la nominación de Gorsuch en el Comité y avanzara al pleno.Sus esperanzas no se cumplieron, lograron sólo 54 votos, con lo que los republicanos tuvieron que elegir entre dejar que su nominación muriera allí o cambiar esa mecánica en el Senado.El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, planteó un punto de orden para cambiar las reglas en virtud del precedente fijado el 21 de noviembre de 2013.En 2013, los demócratas en el Senado cambiaron las reglas para que no fuera posible bloquear a los candidatos a tribunales inferiores y a posiciones gubernamentales, pero no alteraron el proceso para los nominados en la Corte Suprema, en reconocimiento de la naturaleza "sacrosanta" de la corte.Pero ese último pilar se derribó.La activación de la opción nuclear alterara de manera fundamental la manera en la que funciona el Senado, luego de años de relativo bipartidismo en asuntos relacionados con la Corte Suprema.Se le llama opción nuclear por los efectos radicales que tendría en el futuro de la corte, pues llevaría a la designación de jueces ideológicamente más extremos hacia la izquierda o la derecha -dependiendo de qué partido fuera mayoría al momento de elegir- pues sólo se requeriría una mayoría simple para la confirmación."La opción nuclear significa el final de una larga historia de consenso sobre las nominaciones de la Corte Suprema, debilita la posición del Senado en su conjunto'', dijo Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado.La confrontación se desarrolla en medio de una explosiva atmósfera política con los demócratas furiosos por la presidencia de Trump y los republicanos desesperados por conseguir una victoria después de meses de caos.Además, los demócratas siguen indignados por la decisión de McConnell el año pasado de negarse siquiera considerar al candidato del entonces Presidente Barack Obama al puesto, el juez Merrick Garland.El juez fue ignorado por casi un año por los republicanos del Senado tras la muerte del magistrado Antonin Scalia y cuya plaza es la que se pretende llenar.

