Podría ampliarse prohibición de aparatos electrónicos en aeropuertos extranjeros

Washington– La prohibición para llevar aparatos electrónicos a bordo de algunos vuelos directos a Estados Unidos podría expandirse e incluir más aeropuertos y más aparatos, según dio a conocer este martes el Departamento de Seguridad Interna, DHS por sus siglas en inglés, escribe CNN.La restricción existente –que aplica a ciertos aparatos en 10 aeropuertos específicos de ocho países de África y Medio Oriente– requiere que los pasajeros de esos vuelos coloquen los aparatos electrónicos que son más grandes que un teléfono celular, en el equipaje documentado.“¿Eso podría ampliarse? Posiblemente, no hemos descartado que en el futuro pueda haber una expansión a ese reglamento”, le comentó David Lapan, portavoz del DHS, a los reporteros.Agregó que alguna extensión de la prohibición –que entró en vigor hace dos semanas– no es inminente.El DHS también se está enfocando en aislar ciertas aeronaves para hacerles una revisión adicional al aterrizar en Estados Unidos, de acuerdo a una fuente que tiene conocimiento de ese proceso de inspección.Autoridades de Estados Unidos dijeron que la restricción de los aparatos electrónicos está enfocada en ocho países debido a que la inteligencia indica que existe una mayor amenaza en esos lugares.Evaluaciones realizadas en los últimos meses por agencias de inteligencia y autoridades también indican que, aunque existe una mayor vulnerabilidad, Estados Unidos tiene más confianza en las máquinas de detección y revisiones de seguridad que hay en los aeropuertos estadounidenses y europeos.La avanzada tecnología y el entrenamiento contribuyen a mitigar el riesgo.Lapan agregó que era demasiado pronto poder decir si alguno de los aeropuertos que actualmente están en la lista podrían ser removidos y que la política podría ser revisada en base a las amenazas que están surgiendo.También dijo que eso “no era fácil”.“Nuestro objetivo siempre ha sido impedir que alguien trate de introducir un aparato explosivo en un avión, por lo que, tratamos de poner las cosas en su lugar para disminuir el riesgo lo más que se pueda”, dijo.“Aunque no podemos impedir que la gente deje de volar completamente –ésa es la única manera en que se puede garantizar– que nadie pueda quedar expuesto a que el avión explote”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.