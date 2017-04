Retira Donald a estratega del Consejo de Seguridad

Un memorando sobre la composición del consejo fue publicado ayer en el Registro Federal. El memo ya no incluye al jefe de estrategias como parte del comité de funcionarios de alto nivel, que se reúnen para hablar sobre las prioridades de seguridad nacional.El nuevo documento también restablece al director de inteligencia nacional y al comandante del Estado Mayor al comité de funcionarios de alto nivel.La adición de Bannon al consejo causó preocupaciones de mucha gente que opinó que era inapropiado que el asesor político tuviera un papel en asuntos de seguridad nacional.Como parte de los cambios, Tom Bossert, asistente presidencial para temas de seguridad nacional y antiterrorismo, fue bajado de rango también.Una fuente oficial dijo ayer que Bannon fue inicialmente incluido en el Consejo de Seguridad Nacional para poder implementar ciertas prioridades del presidente como la de reducir y hacer más eficaz al consejo.El primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, era director del consejo en ese entonces, pero la fuente dijo que el ascenso de Bannon no tuvo nada que ver con los problemas que agobiaron a Flynn, quien fue destituido en febrero por engañar a la administración sobre los contactos que tuvo con emisarios rusos.El reemplazo de Flynn, teniente general H.R. McMaster, recibió carta blanca para reorganizar al consejo como considerara necesario. McMaster inmediatamente expresó su deseo de hacerlo menos jerárquico y de ser más accesible a su personal.Bannon era miembro del llamado Principals Committee, y como tal tenía la autoridad de convocar a una votación si consideraba que las prioridades del presidente no se estaban cumpliendo. Ese comité, que incluye a los titulares de las principales agencias del gobierno, se reúne regularmente para debatir asuntos políticos importantes.Bannon ha sido una figura controversial en el gobierno. Antes de ser asesor de Trump, era editor de Breitbart News, un portal de internet que transmite contenidos de la extrema derecha.

